Cidde'de cuma ve cumartesi günü rüzgar kuvvetli olacak

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Cidde'nin ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan GP akşam saatlerinde yapılacak ve pist, yapay ışıklandırma ile aydınlatılacak.

Bu açıdan 2. antrenman seansı büyük önem taşıyor çünkü sadece bu seans, sıralama turları ve yarışla aynı saatlerde yapılacak.

Tahmin edileceği üzere üç günde de herhangi bir yağmur beklentisi yok. Cuma ve cumartesi günleri hava bulutlu, pazar günü ise güneşli olacak.

Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 27 dereceyi bulacak, akşam saatlerinde ise 18 dereceye düşecek. Sonraki günlerde ise sıcaklık artışa geçecek.

Cumartesi sabah 31 akşam 20, pazar günü ise sabah 34 akşam 21 derece olacak.

Hafta sonu için en büyük zorluk, Bahreyn'de olduğu gibi kuvvetli rüzgarlar gibi görünüyor. Cuma günü rüzgarın hızı saatte 37 km'yi bulacak.

Cumartesi günü 35 km/s hızda esması beklenen rüzgarın, pazar günü etkisini büyük oranda yitirmesi ve 24 km/s hızda esmesi bekleniyor.

Bu açıdan pazar günkü şartlar oldukça ideal olacak.