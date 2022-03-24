Domenicali: "Rekabetçi bir gride sahip olmak, F1 için yeni takımlardan daha önemli"

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Michael Andretti'nin 2024 sezonu için bir F1 takımı kurmak adına başvuruda bulunmasının ardından, daha fazla takımın F1 için iyi olup olmayacağı konusunda tartışmalar başladı.

Bazı takımlar Andretti gibi önemli bir ismin Formula 1'e değer katacağını, böylelikle tüm takımların bundan fayda sağlayacağını düşünüyor.

Fakat diğer takımlar, bunun ekstra değer yaratacağını pek düşünmüyorlar. Aksine gelirlerin daha fazla takıma paylaştırılmasından ötürü dezavantajlı duruma düşeceklerine inanıyorlar.

Domenicali, gelecekte F1'e yeni takımların gelmesine karşı çıkmıyor ancak gridi genişletmekten ziyade farklı öncelikleri olduğunu söylüyor.

Domenicali, "Bu konuda pek çok talep aldık. Kaç tane diyebilirim? Birden fazla, sekizden az!"

"Giriş niyetini gizlemeyenler hatta kamuoyundan bile saklamayanlar var. Diğer tarafta görüşmeleri oldukça gizli yürüten başka taraflar da var."

"Günümüzde Formula 1'deki takım sayısının eğlence açısından sınırlayıcı bir faktör olduğuna inanmıyorum."

"Halihazırda mevcut olan takımlardan bazılarının rekabet gücünü artırmak için çalışma yapmak bana göre daha büyük bir öncelik. Takımlar en üst kalitede almadığı takdirde, katılımcı sayısını artırmanın, ekstra bir değer sağlayacağına inanmıyorum." dedi.

Michael Andretti during driver announcement Photo by: Joe Skibinski

Domenicali, özellikle aşırı enflasyon ve artan maliyetler göz önüne alındığında, mevcut 10 takımın hayatta kalmasını sağlamanın zaten başlı başına büyük bir zorluk olduğunu ekledi.

Sporun finansmanı ve bütçe sınırı hakkında konuşan Domenicali, "Bu alanda iki önemli sorun var."

“Bunlardan ilki kontrol çünkü bütçe sınırını kontrol edenler eğer bir şeyi gözden kaçırırlarsa, tüm sistem çöker. Bugün sadece teknik tarafı kontrol etmek yetmiyor, aynı zamanda sıkı bir mali kontrole de ihtiyaç var ve bu nedenle FIA, garantör olarak görevini daha da iyi yapmak için önemli adımlar atıyor."

“İkinci nokta ise finansal kuralların yürürlüğe alındığı sırada tahmin edilmesi zor olan bazı değişkenlerin ortaya çıkması."

“Enflasyon öngörülemeyen bir yöne doğru gidiyor ve nakliye maliyetleri de son haftalarda tahmin edilemez şekilde arttı."

"Doğru çözümleri bulmak için tartışmalar yapacağız. Fakat bu, herkese aynı fırsatların verilmesi ilkesi etrafında dönüyor.” dedi.