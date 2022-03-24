Suudi Arabistan GP'de yarış direktörlüğünü Freitas üstlenecek

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FIA, Michael Masi'yi görevden almasının ardından iki yeni yarış direktörü atamıştı. Bu isimler eski DTM yarış direktörü Niels Wittich ve WEC yarış direktörü Eduardo Freitas'tı.

Bahreyn'deki ilk yarışta bu görevi Wittich üstlenirken, Freitas temel olarak WEC'teki görevlerine odaklanmıştı.

Suudi Arabistan GP'de durum değişecek ve yarış direktörü olarak Freitas görev alacak. Bu, Freitas'ın ilk kez F1 yarış direktörlüğü görevini üstleneceği anlamına geliyor.

İlk yarışta Wittich'e destek olan Herbie Blash, Suudi Arabistan GP'de Freitas'a destek olacak.