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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Chandhok: "Leclerc ve Verstappen oldukça temiz yarışıyor"

Eski Formula 1 pilotu Karun Chandhok, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in birbirlerine karşı oldukça temiz yarıştığını bir kez daha tekrarlıyor.

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Chandhok: "Leclerc ve Verstappen oldukça temiz yarışıyor"
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Geçtiğimiz sezon Formula 1 hayranlarına tarihe geçecek bir şampiyonluk mücadelesi izleten Verstappen ve Hamilton, uzun maraton boyunca birkaç kez temas yaşadılar.

Hem pilotlar, hem takımlar arasında tansiyonun sık sık yükseldiği şampiyonluk mücadelesi son yarışın son turuna kadar uzanırken, büyük tartışmalara yol açan kararların ardından Hamilton'ı geçen Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzandı.

Ancak karting günlerinden bu yana birbirleriyle rekabet eden Verstappen ve Leclerc arasındaki mücadele nispeten daha "temiz" ilerlemekte.

Eski Lotus ve HRT pilotu Karun Chandhok'a göre bu durum, Verstappen'in ilk şampiyonluğuna ulaşma baskısından kurtulması ve Leclerc ile uzun süredir "eşit koşullarda yarışmaları" gibi sebeplerden kaynaklanıyor.

Sky F1'e konuşan Chandhok, “Sanırım bunu Suudi Arabistan'dan sonra konuştuk. Max'ın halen Leclerc ile çok daha farklı yarıştığına inanıyorum çünkü bence kendini Lewis'e karşı kanıtlamaya çalışıyordu, değil mi?"

"Lewis yenilmesi gereken adamdı, şatonun kralıydı. Dolayısıyla Max'in onu tahttan indirmesi gerekiyordu, ya da o bunu bir zorunluluk olarak görüyordu." 

"Oysa Leclerc ile birlikte büyüdüler, dolayısıyla Max'in onu bulunduğu yerden hızlı bir şekilde indirmesi gerekmiyor gibi hissediyorum."

"İkisi de birbirlerini çocukluklarından beri birlikte yarıştıkları kişiler olarak görüyorlar, bu nedenle birbirleriyle daha temiz mücadele ediyorlar. Birbirlerine daha fazla yer bırakıyorlar."

"Mücadelenin daha temiz ilerlemesi belki de her iki pilotun da olgunlaşması ve bir tarafın artık dünya şampiyonu olmasına bağlıdır, ancak zihniyetlerinin değiştiğine de inanıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, passes Charles Leclerc, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing, passes Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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