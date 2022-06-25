McLaren, sezon boyunca büyük güncelleme getirmeyecek

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MCL36, bu yıl şimdiye kadar orta grubun hem en hızlı üçüncü aracı (Avustralya) hem de sekizinci aracı (Bahreyn) oldu ve değişken bir performans sergiledi.

Bununla birlikte üç yarışta puan alamayan takım, Emilia Romagna Grand Prix'sinde podyuma çıkmayı başardı.

Takım patronu Andreas Seidl, bu tutarsızlığı çözmek için araca "büyük güncellemeler" getirmeyeceklerini söyledi.

Seidl, "Şu anda önemli olan elimizdeki paketten daha fazla performans çıkarmak."

"Daha sonra sezon içerisinde araçta hangi küçük değişikliklerin yapılacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

McLaren, sezonun başlangıcında kendilerini dezavantajlı durumda bırakan fren sorunlarını çözdüğünden beri MCL36'da daha fazla potansiyel olduğunu fark etti ve İspanya'ya önemli bir güncelleme paketi getirdi. Fakat Barselona'daki gibi başka bir büyük güncelleme getirilmesi artık olası görünmüyor.

F1'in bütçe sınırına uyma zorunluluğu, özellikle de artan enflasyonu yönetme sıkıntısı ve daha katı aerodinamik test kısıtlamaları, McLaren'ın bu yıl "gelişimler açısından frene basmak" zorunda kaldığı anlamına geliyor.

Seidl, "Rüzgar tüneli sürenizi nasıl kullanacağınıza gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor." dedi.

Puansız ayrıldıkları Kanada yarışının ardından konuşan Lando Norris, McLaren'ın sezon başındaki formunun asıl performanslarını yansıtmadığını ve bunun pist karakteristiklerinden ve diğer takımların yeterince performans gösterememesinden kaynaklandığını söyledi.

Norris şunları söyledi: "Bazı zamanlarda işler harika görünüyor ama asla tempo açısından böyle değil. O konuda bazen şanslıydık."

"Kanada GP gibi düz ve şansın olmadığı bir günde gerçekten nerede olduğumuzu görebiliyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım şu anda şampiyonada dördüncü sırada ancak Alpine'in artan bir baskısı var. Seidl, pozisyonlarını korumak için "sadece araçta adım atmaya çalışmaya devam etmeleri" gerektiğini söyledi.

Seidl, "Araçta, geçtiğimiz yıl sahip olduğumuz bazı zayıflıklarımız açısından iyi bir adım attık. Mesela düşük hızda zayıftık."

"Bu yüzden aracın artık tüm pistlere daha uygun olduğunu düşünüyorum"

"Aynı zamanda, araçlar çok yeni olduğu için hâlâ pistten piste yarıştığımız tüm araçlar arasında büyük bir fark görüyorum. Bir hafta sonu üçüncü veya dördüncü en hızlı takımken, gelecek hafta sonu yedinci oluyorsunuz."

"Bizim açımızdan bakarsak, sezon şimdiye kadar biraz inişli çıkışlı oldu."

"Sezona zorlu bir başlangıç yaptık ve Melbourne ve Imola'da gerçekten güçlü hafta sonları geçirdik. Sonra yeniden zorlu hafta sonlarımız oldu ve Monako'da performans açısından güçlüydük. Bu alanda gelişmemiz gerekiyor, daha tutarlı olmalıyız." dedi.