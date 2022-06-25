Norris, dalgalanma konusundaki tartışmalar hakkında iki tarafa da hak veriyor

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FIA, yüksek hızla giden araçların dikey salınım etkisini azaltmak amacıyla Kanada'da bir teknik direktif yayınladı.

Norris, McLaren'ın bu problemi büyük oranda çözmeyi başardığını söyledi fakat özellikle Mercedes ve AlphaTauri, bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Pierre Gasly, zıplamanın vücutları üzerindeki etkisi yüzünden sürücülerin 30 yaşında bastonla yürümek zorunda kaldığını görmek istemediğini söyledi.

Mercedes de, sürücüler üzerindeki zıplama etkisinin Bakü'de 10 G kuvvetine ulaştığını belirtmişti. Teknik direktif ise aracın bir tur içerisinde ne kadar zıplayacağına dair bir kısıtlama getiriyor.

Bu soruna getirilebilecek başka bir çözüm de, performans pahasına da olsa araçların sürüş yüksekliğini artırmak olabilir. Bu, sürüşü pilotlar için daha rahat kılar ancak takımın rekabetçiliği azalır.

Norris de bu yüzden en iyi çözümün ne olacağı konusunda bir karar vermenin zor olduğunu düşünüyor.

Norris, "Biraz kafamın karıştığını itiraf etmeliyim."

"Açıkçası dalgalanma bizi çok etkilemiyor, bu yüzden değişiklik taraftarı değiliz. Fakat güvenlik önce gelmeli."

"Eğer pilotların, zıplama yüzünden uzun vadede sağlık sorunları yaşama veya odaklarını kaybedip kaza yapma riski varsa, o zaman bir şey yapılmak zorunda. İki tarafı da anlayabiliyorum."

"Öndeki iki takım, kuralları uyarlamak konusunda kesinlikle diğer herkesten daha iyi bir iş yaptı. Yani onların da sezon ortasında yapılacak bir kural değişikliğine karşı olmalarını anlıyorum."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Aynı zamanda, diğerlerinin tecrübe ettiği dalgalanmanın şiddetini yaşamayan biri olarak kimseyi yargılamak da istemiyorum. Güvenlik önce gelir ve şu an beni etkilemiyor ama bu kurallar uzun vadeli."

"Eğer bir veya iki yıl içerisinde sağlığımı tehlikeye attığını düşündüğüm bir problem yaşarsam, diğer pilotların da beni desteklemesini isteyeceğimi biliyorum." dedi.

Norris, teknik direktif hakkındaki endişelerinin, eşit olmayan bir grid yaratma potansiyeli olduğunu söyledi.

Norris, "Asıl endişem bunun herkes için adil olması. Normalde, herhangi bir değişikliği sezon sonrası yaparsınız fakat bu, kaçınılmaz bir şekilde bazılarını daha fazla etkileyecek."

"Elbette biz aracımızı tek bir yönde, belirli bir felsefeye göre tasarladık ve bu, işleri bizim yönümüze veya aleyhimize götürebilir. Göreceğiz. Bunun üzerinde çalışmakla görevli olan benden çok daha zeki insanlar var." dedi.