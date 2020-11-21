Chandhok: "İnsanlar Hamilton'ın ne kadar iyi olduğunu anlamıyor"

Lewis Hamilton, 2016 yılında Nico Rosberg'e mağlup olmasına rağmen son dört yılda tamamen farklı bir seviyeye çıktı ve arka arkaya dört dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Son yıllarda Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimler Hamilton'ı durdurmakta başarılı olamadılar.

Ancak eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Karun Chandhok'a göre bunu yapmak hiç de kolay değil.

Chandhok, "2017'de Sebastian Vettel şampiyonluğu kazanabilirdi, 2018'de kazanmak zorundaydı ve 2019'da Ferrari, Mercedes'e çok daha yakın olabilirdi."

"Tüm bunlara bakarsak Ferrari, geçtiğimiz yıllarda araçtan en iyi şekilde faydalanmayı başaramadı. Bu benim görüşüm değil, bunlar gerçekler."

"Ferrari'nin Mercedes'i zorlayacak kadar parası, insanları, ekipmanları ve yarışçıları var. Ama rakibini yenebilir mi?"

"Lewis Hamilton, Formula 1'deki ilk yarışından bu yana etkileyici sonuçlar elde etti. Katıldığı şampiyonaların yarısından fazlasını kazandı."

"2007'de ve 2016'da da şampiyon olabilirdi. İnsanların temelde Lewis'in ne kadar iyi bir pilot olduğunu tam olarak idrak edemediğine inanıyorum." dedi.