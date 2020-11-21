Zanardi başka bir hastaneye nakledildi

19 Haziran'da Toskana yakınlarındaki bir etkinliğe katılan ve katıldığı etkinlikte el bisikletiyle bir kamyona çarpan Alex Zanardi, o günden bu yana Siena ve daha sonra Milano'daki hastanelerde tedavi altında tutuluyordu.

İtalyan sürücü, şimdiye kadar yüzünden çok sayıda ameliyat geçirdi ve bugün itibariyle Pedova'daki bir başka hastaneye nakledildi.

Milano'daki San Raffaele hastanesinden yapılan açıklamada, eski F1 pilotunun fiziksel ve nörolojik durumunun stabil olduğu ve bu sayede başka bir h astaneye nakledildiği duyuruldu.

Açıkşamada şöyle denildi: “Hastanın durumu, gerekli tüm ekipmanlarla donatılmış başka bir hastaneye nakledilmesine izin verecek stabilliğe ulaştı."

"Ayrıca son iki ayda fiziksel ve bilişsel rehabilitasyon açısından bazı ilerlemeler kaydedildi. "

Zanardi, San Raffaele Hastanesi'nde iki ameliyat geçirdi ve bunun öncesinde de özellikle yüzünden bazı kritik ameliyatlara girmek zorunda kaldı.