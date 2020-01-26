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Formula 1 / Son dakika

Chandhok: “Haas, F1’de yeni bir takımın rekabetçi olabileceğini gösterdi”

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Chandhok: “Haas, F1’de yeni bir takımın rekabetçi olabileceğini gösterdi”
Ekleyen:
, Editör
26 Oca 2020 15:31

Eski Formula 1 sürücüsü ve yorumcu Karun Chandhok, 2021’den itibaren uygulanacak olan bütçe sınırının, yeni takımları gride çekebileceğini söyledi.

2010 ve 2011’de Lotus ve HRT’de Formula 1’de mücadele eden Chandhok, bir takımın spora sıfırdan girdiğinde yaşadıklarına ilk elden şahit olan biri. Bu iki takım ve Virgin Racing, bütçe sınırı sözünün verilmesiyle beraber 2010’da gride katılmışlardı.

Ancak bu bütçe sınırı gelmedi ve 2016’nın sonuna kadar bu üç takım da spordan ayrıldı.

2021’de 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırı yürürlüğe girecek ve Chandhok, bazı bağımsız takımların Formula 1’e katılmayı düşünmesi için doğru zaman olabileceğine inanıyor.

GPFans’e konuşan Chandhok, “İlk olarak, bu sınırın henüz yürürlüğe girdiğini görmedik. Buna bir şans vermeliyiz. Bu rakamı rastgele uydurmadılar. Bu, on takım arasında gerçekleştirilen uzun görüşmeler sonucunda belirlendi. Tüm takımları mutlu etmek, F1’in yararına.”

“Bu süreç boyunca, bu rakama ulaştılar ve artık bunun nasıl çalışacağını görmemiz gerek. Bunun iki, üç sene çalıştığını gördüğümüzde bu rakamın yukarı ya da aşağı çekilmesinin gerekip gerekmediğine karar verebiliriz.” ifadelerini kullandı.

2021’de bütçe sınırının yanında, yarışları iyileştirmek ve takımların birbirine yaklaştırmak amacıyla yeni kurallar gelecek. Bu da, yeni takımların gride katılmayı düşünmesini sağlayabilir.

Chandhok, “Bu sadece parayla ve teknik kurallarla ilgili. Umarım yarışların gelişeceği ve dolayısıyla gösterinin de gelişeceği bu kurallarla beraber spor, sponsorlar ve insanlar için daha iyi hale gelir.”

“Belli parçaları standartlaştırma konusuna bakıyorlar ve açıkçası yeni takımlar, Haas’ın ve Toro Rosso’nun yaptığı gibi listelenen parçaları başkalarından alabilirler.”

“Bütün bunlar ve Haas, yeni bir takımın gelip teknik ortaklıklar kurarak programlarını çalıştırabileceklerini ve en azından puan alabileceklerini gösteriyor.”

“2010’de spora giren takımların ikisiyle çalıştım, ancak onlar her şeye sıfırdan başlamak durumundalardı. Bu tamamen farklı.” şeklinde konuştu.

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Editör Cem Özel

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