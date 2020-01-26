Montoya, oğlunun F1'de Mick Schumacher'le savaşmasını bekliyor

Juan Pablo Montoya, BMW ile başladığı kısa Formula 1 kariyerinde ortaya koyduğu performansla taraftarların takdirini kazanmıştı.

F1'den ayrıldıktan sonra Indy 500'e geçen Kolombiyalı pilot, şimdilerde dayanıklılık yarışlarına katılıyor.

Bununla birlikte Montoya'nın 14 yaşında bir oğlu bulunuyor ve yeni sezonda İtalya Formula 4 serisinde mücadele edecek.

Aynı zamanda Michael Schumacher'in oğlu Mick'in de yakın zamanda F1'e geçmesi bekleniyor.

Geçmişte Montoya-Schumacher mücadeleleri oldukça ünlüydü ve şimdi bu iki büyük pilotun oğlunun, F1'de karşı karşıya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Montoya, "Sebastian şimdi 14 yaşında ve yakında 15 yaşına girecek. Bu yıl İtalya Formula 4'te mücadele ediyor, gerçekten çok keyifli."

"Ne kadar ileri gitmek istediğini bilmiyorum fakat bunun kararını kendisinin vermesine izin veriyorum. İnanılmaz bir potansiyeli var ve yeteneği sıra dışı."

"Onu olabildiğince iyi şekilde hazırlıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak geliştirmeye çalışıyorum. Formula 1'e geçerse, bu harika olacak. Ne olursa olsun bunun için çabalaması gerektiğinin farkında."

"Tekrar Schumacher ve Montoya savaşı görür müyüz? Bence böyle bir düelloyu muhtemelen göreceğiz. Sebastian daha genç ama üç ya da dört yıl içerisinde karşı karşıya gelecekler. Bence eğlenceli olacak." dedi.

Kimi Raikkonen de son dönemde oğlu Robin'le karting çalışmaya başlamıştı.

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