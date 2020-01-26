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OTOMOBİL / Son dakika

Ferrari dünyanın en güçlü markası seçildi

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Ferrari dünyanın en güçlü markası seçildi
Ekleyen:
, Editör
26 Oca 2020 16:15

Ünlü İtalyan otomobil devi Ferrari, 5 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en itibarlı ve güçlü ve markası seçildi.

Ferrari, 2019 Brand Finance Global 500 raporunda dünyanın en güçlü markası ilan edildi. Bu hafta Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda ortaya çıkan rapor, İtalyan firmanın Marka Gücü Endeksi değerlemesine göre son 12 ayda 91.5 olan puanını 94.8’e çıkararak Coca-Cola, McDonald’s ve Disney gibi markaları geride bıraktığını gösterdi.

Ferrari markası şu anda yalnızca otomotivde değil, giyim, aksesuar ve hatta oyuncak ürünlerinde bile kullanılıyor. Motor sporlarında da oldukça meşhur bir marka değerine sahip firmanın ismini eğlence parklarında ve otellerde de görmek mümkün.

Geçen yıl Ferrari'nin marka değeri yüzde 27 artarak 8,3 milyar dolara yükseldi. 2019 yılında üretilmesi planlanan araçlarının büyük çoğunluğunu henüz üretime başlamadan satan firma, aynı zamanda büyük kısmı elektrikli olmak üzere 15 yeni model planladığını duyurdu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre Enzo Ferrari’nin 1929 yılında kurduğu Modena merkezli Ferrari Otomobil Fabrikası'nın gelecek için 14 model tasarımını borsaya bildirmesi ve Ferrari'nin marka değerini 8.3 milyar dolara çıkartması, 'Brand Finance' tarafından AAA+ notu ile değerlendirildi.

Bu arada Michelin de dünyanın en değerli lastik üreticisi markası konumunu korumayı başardı. Fransız firma geçtiğimiz yıl koltuğu Bridgestone’dan almıştı. 

Davos’ta 'Amazon' da en değerli marka seçilmişti.

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Seri Formula 1 , OTOMOBİL
Editör Kemal Şengül

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