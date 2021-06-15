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Formula 1 Haberler

Carlos Jr, babası ve Sainz soyadının getirdiği baskı hakkında konuştu

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Carlos Sainz, babasının rehberliği olmadan, şu anda bulunduğu konuma gelebilmesinin ''çok zor olacağını'' söyledi.

Carlos Jr, babası ve Sainz soyadının getirdiği baskı hakkında konuştu

2015'ten beri Formula 1 gridinde olan Sainz, serinin en büyük iki takımı olan McLaren ve Ferrari'nin yanı sıra Renault ve Toro Rosso gibi takımlar için yarışmıştı. İspanyol sürücü, Monako'da bu sezon sürücülüğünü yapmaya başladığı Ferrari ile podyuma çıktı.

Ancak tüm bunlardan önce de 'Sainz' soyadı, rallinin başarılı ismi Carlos Sainz Sr. sayesinde motor sporlarında ünlü bir soyaddı.

Babasının, üzerindeki etkisi hakkında konuşan Ferrari sürücüsü, eğer babası olmasaydı işlerin onun için çok zorlaşacağını söyledi.

Sky F1'e konuşan Sainz şu ifadeleri kullandı: ''Onun rehberliği, tavsiyeleri olmasaydı ve bana sadece iyi bir sürücü olmayı değil, aynı zamanda bir profesyonel olmayı öğretmeseydi, şu anda olduğum konumda bulunmak çok zor olurdu.''

''Yalan söylemeyeceğim, bazen üzerime çok geldi. O çok talepkâr biri ancak bu baskı aynı zamanda sahip olduğum soyadıyla birlikte de geldi.''

''11 yaşında küçük bir çocukken, go-kart yarışlarına giderdim ve her zaman 'Carlos Sainz'ın oğlu burada, nasıl bir performans çıkaracağını izleyelim, çocuğumun Carlos Sainz Jr.'dan hızlı olup olmadığını görebilmek için zaman tutayım' gibi diyaloglar duyardım.''

''Bu yüzden, üzerimde böyle ek bir baskı vardı ve bu beni daha çekingen yaptı. 'Herkesin neden bana baktığını bilmiyorum' diye düşünürdüm ve belki de bu kariyerime hazırlanmamda bana yardımcı olmuştur.''

Sainz'ın, Ferrari'yle ilk sezonu hem kendi, hem de takım açısından iyi gidiyor. İtalyan takım 2020 yılını altıncı sırada tamamladıktan sonra, bu sezon McLaren'la üçüncü sıra için savaşıyor.

İspanyol pilot bunun yeterli olmadığını ve şampiyonluklar kazanmak istediklerini belirtti.

''Ferrari, Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü veya dördüncü sırada olmaktan çok mutlu değil.''

''Ferrari, en yakın zamanda Dünya Şampiyonası'nı kazanmak istiyor ve hedefimiz, başımızı önümüze eğip, aracı olabildiğince kısa sürede geliştirebilmek.''

Carlos Sainz, Ferrari,Lando Norris, McLaren

Carlos Sainz, Ferrari,Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

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