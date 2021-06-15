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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Alonso: "Zaferi tadınca, kaybetmekten nefret edersiniz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, kazanabileceğine inandığını ve buna inanmasaydı Formula 1'de olmayacağını söylüyor.

Alonso: "Zaferi tadınca, kaybetmekten nefret edersiniz"

Fernando Alonso, 2018 yılında spordan ayrılmadan önce son yıllarını McLaren ile orta grupta geçirmiş ve hem galibiyet hem de podyum mücadelesinden çok uzakta kalmıştı.

İspanyol pilotun tarihin en iyi sürücülerinden birisi olduğu düşünülüyor ancak sahip olduğu aracın seviyesi, son dönemde en iyi performansını göstermesini engellemiş oldu.

Kariyeri boyunca 32 yarış zaferi bulunan Alonso, yeni teknik düzenlemelerin geldiği 2022 yılında gridin ön tarafında mücadele edebilme umuduyla bu yıl muhtemelen son kez Formula 1'e geri döndü.

Hem gridin önünde hem de gridin arkasında yarışma hissini tadan Alonso, ön tarafta araç kullanmanın hissi sorulduğunda şöyle dedi: "Ön tarafta yarışmak tamamen farklı bir şey."

"Eğer kazanabilecek bir aracınız varsa bu gerçekten inanılmaz bir şey. Şampiyonluk için yarışabileceğiniz bir paketiniz olmadığında yaptığınız tek şey gelecek için hazırlanmaktır. Her geçen gün geliştiğinizden emin olmalısınız."

"Aracın zayıf yönlerini, sürüş tarzınızın zayıf yönlerini, başlangıç prosedürlerini veya pit stopları geliştirmelisiniz. Yani yarış hafta sonunu etkileyen her şeyin hazır olması gerekiyor."

"Umarım 2022, 2023 veya 2024'te şampiyonluk savaşı verebilecek bir konuma gelirsek, o zaman bir takım olarak en önemli anlarda baskıya ve mücadeleye karşı koymaya hazır olmalıyız."

"Padoktaki her sürücü rekabetçi bir araçla şampiyonluk için savaşabileceğine inanıyor. Eminim hepimiz burada böyle hissediyoruz çünkü aksi takdirde burada olmak için hiçbir sebebimiz olmazdı."

“Rekabetçi olan her kişi kazanmayı sever, yaptıkları her şeyde kazanmak ister. Zaferi tattıktan sonra, hayatınızın geri kalanında kaybetmekten nefret edersiniz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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