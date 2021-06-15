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Mazepin: "23 yarışlık takvimi seven birkaç pilottan biriyim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin, yarışlara katılmayı sevdiğini ve bu yüzden 23 yarışlık takvimin kendisine uyduğunu söyledi.

Mazepin: "23 yarışlık takvimi seven birkaç pilottan biriyim"

Nikita Mazepin, son yarışlarda giderek daha az hata yapmaya başladı ve tempo olarak Mick Schumacher'e yaklaştı.

Bakü'deki yarışta 14. olan Mazepin, şöyle dedi: "Formula 1'de önünüze çıkan fırsatları kullanmanız çok önemli. Rakip araçlardan birisi sorun yaşayabilir veya kazaya karışabilir. Son yarışta aldığımız sonuçlar takım için büyük bir önem taşıyor ve herkesin motivasyonunu yükseltiyor. Sürücülerin her fırsatı kullanması ve sonuçlar alması çok önemli."

"Formula 1'de tamamladığınız mesafe çok önemli. Sezon içi testlerinin yasak olduğunu göz önüne alırsak, sezon başlamadan önce yapılan testlerde araçla sadece 1.5 gün çalışma fırsatı buldum. Özellikle test için uygun olmayan cadde pistlerinde attığımız her tur çok önemli. Tabii ki ilk yarış hariç tüm yarışları bitirmem de benim için çok önemli."

"Şimdi üst üste üç yarış var ve yaptığım işi seviyorum. Olabildiğince fazla yarışabilmek benim için çok önemli. Muhtemelen 23 yarış olmasından memnun olan birkaç sürücüden biriyim. Yarış takvimini seviyorum. Fiziksel anlamda daha fazla yarışla başa çıkma konusunda iyi durumdayım. Önümüzdeki hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyorum çünkü etrafımdaki insanları motive eden fırsatlar getirebiliyor ki bu da önemli."

"Paul Ricard özel bir pist. Önceki iki yarışın tam tersi. Orada 2019'da yarışmıştım ve umarım aracımızla daha iyisini yapabiliriz."

Mick Schumacher de Bakü'de elde ettikleri sonuçtan memnun ve Paul Ricard hakkında iyimser konuştu.

Sözlerine Bakü hakkında konuşarak başlayan Mick, "Takım harika bir yarış çıkardı, durumu kontrol altında tuttuk ve mücadelede kaldık. Hedefimize ulaştık ve sonuçtan memnunuz, şampiyonada dokuzuncu sıraya yükseldik ki bu güzel bir şey."

"Şimdi arka arkaya yarışlar olacak. Çok yoğun bir program var ama tüm bu zamanı takımla geçirmenin ve sürekli yarışlara katılmanın eğlenceli olacağını düşünüyorum. Direksiyon başında geçirmem gereken çok fazla zamanım olacak ama hoşuma gidiyor, bu yüzden mutluyum."

"Paul Ricard'a en son Formula 2'de katıldım ama önceden orada Formula 3 testlerine katılmıştım ve çok ilginçti. Pist çok geniş kaçış alanlarına sahip. Korkmadan farklı hatlar deneyebiliyorsunuz. Bu pistte limitleri tahmin etmek mümkün. Bence pistte kalmak ve araçtan en iyi şekilde faydalanmak önemli olacak. Umarım bunu başarabiliriz." dedi.

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