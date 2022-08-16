Capito: "Sargeant kesinlikle Formula 1'e girecek"
Williams patronu Jost Capito, gelecekte Logan Sargeant'ın Formula 1'e gireceğinden şüphe duymuyor.
Logan Sargeant, geçen yıldan bu yana Williams'ın genç sürücü programında yer alıyor ve bu yıl Formula 2'de gösterdiği performansla adı F1 takımlarıyla anılmaya başladı.
İddiaya göre Amerikalı pilot, Dorilton Capital tarafından yönetilen Williams'ta Nicholas Latifi'nin koltuğuna geçebilir.
Fakat bunu yapabilmesi için önce Formula 2 sezonunu iyi şekilde bitirmesi ve ardından süper lisans için gereken puanları toplaması gerekiyor.
Williams patronu Jost Capito, bu yıl için durum ne olursa olsun Sargeant'in gelecekte F1'e gireceğini düşünüyor.
Capito, "Logan'ın gelecekte kesinlikle Formula 1'de olacağına eminim."
"Formula 2'de yarışmaya bu yıl başladı, ona herhangi bir baskı uygulamadık, kendisine sessiz sedasız gelişim fırsatı verdik."
"Araca bu kadar çabuk alışmasından ve bu kadar iyi bir sezon geçirmesinden çok etkilendik."
"Sezonu tamamlamadan Logan'ın gelecekte ne yapacağına karar vermek zor çünkü faktörlerden birisi de alacağı sonuç olacak."
"Farklı seçeneklerimiz var, takım için en iyi olanı seçeceğiz fakat bunu tartışmak için çok erken. Henüz karar verme vakti gelmedi." dedi.
Logan Sargeant, Academy Driver, Williams Racing
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
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