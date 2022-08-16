Capito: "Sargeant kesinlikle Formula 1'e girecek"

Capito, "Logan'ın gelecekte kesinlikle Formula 1'de olacağına eminim."

"Formula 2'de yarışmaya bu yıl başladı, ona herhangi bir baskı uygulamadık, kendisine sessiz sedasız gelişim fırsatı verdik."

"Araca bu kadar çabuk alışmasından ve bu kadar iyi bir sezon geçirmesinden çok etkilendik."

"Sezonu tamamlamadan Logan'ın gelecekte ne yapacağına karar vermek zor çünkü faktörlerden birisi de alacağı sonuç olacak."

"Farklı seçeneklerimiz var, takım için en iyi olanı seçeceğiz fakat bunu tartışmak için çok erken. Henüz karar verme vakti gelmedi." dedi.