Russell: “Imola’da Bottas ile yaşadığım kaza, beni şekillendirdi”

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Bu ikili, Imola’da ıslak pistte mücadele ederken yüksek hızda temas etmiş ve her ikisi de yarış dışı kalmıştı. Russell, kaza sonrası sinirlenip Bottas’ın aracına yönelmiş ve Fin sürücünün kaskına hafifçe vurmuştu.

Russell ayrıca daha sonra, Bottas’ın pistte kendisine diğer sürücülere göre daha farklı davrandığını öne sürmüş ancak sonrasında sosyal medyadan bu sözleri için özür dilemişti.

Beyond the Grid podcast’ine konuşan Russell, “Bu, duygusal bir gündü.”

“O noktada, Mercedes’e geçeceğim söylentileri aklımdan geçmedi. Aklımdan geçen tek şey, bir Williams’ta olduğum ve çok uzun süredir puan alamamış olmamızdı.”

“O noktada yapacağım bir geçiş, takımlar şampiyonasında onunculuk ve dokuzunculuğu belirleyen şey olabilirdi. Ki bu da takım için milyonlarca pound değerinde bir ödül parası anlamına geliyor ve bu, takımı tamamen değiştirebilir.”

“Williams’a puan kazandırmak için elime her fırsat geçtiğinde, bunun için %120 uğraşacaktım. Fırsat önümdeyken, yapmam gereken buydu.”

“Her şeye sonradan geri dönüp baktığımda, önümdekinin Valtteri olduğunu, bir Mercedes olduğunu görünce, tüm koşulları hesaba kattığımda ve bana göre çok daha iyi bir araca sahip olduğunu, muhtemelen üç-dört tur sonra beni yeniden geçeceği gerçeğini göz önüne aldığımda, biraz cesur bir atak girişimiydi.”

“Bu şekilde bir kaza yaşadıktan sonra kalbiniz aşırı hızlanıyor ve o anda, doğru ya da yanlış, bana daha fazla yer bırakabileceğini düşündüm ve benim yerimde başkası olsaydı, farkı kapatma hızı ve koşulları göze alarak muhtemelen daha fazla boşluk bırakırdı.”

“Bu doğru mu, yanlış mı, kim bilir? Ancak o anda aklımdan geçen düşünceler bunlardı.”

“Kariyerinizi, kişiliğinizi ve geleceğinizi şekillendirmek için bu gibi anlara ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorum ve bu, kesinlikle benimkini şekillendirmeye yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası Russell’a tamamen destek veren kişilerden biri, Williams takım patronu Jost Capito’ydu.

Russell bu konuda, “Jost, eğer böyle bir fırsat bir daha oluşursa yine zorlamamızı ve herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.”

“Jost, ‘ya hep ya hiç’ zihniyetinde biri değil derdim ancak Williams’ta içinde bulunduğumuz durumda ‘ya hep ya hiç’ gibi bir durum vardı. Çünkü puan alabilecek kapasitede bir aracımız yoktu. Bu yüzden her şeyimizi vermeliydik.”

“Bundan dolayı hiçbir endişesi yoktu. Ancak diğer yandan Toto Wolff, biraz farklı düşünüyordu ki bu da tamamen anlaşılabilir.” dedi.

Bu kazaya rağmen Russell, 2022’de Bottas’ın yerine Mercedes’e geçti. Bottas ise Alfa Romeo’ya katıldı.