Resmi: Dalgalanma ve takla barı kurallarındaki değişiklikler de onaylandı!

F1'in 2022 yılında zemin etkili araçlara geçmesiyle birlikte, 40 yıldan bu yana görülmeyen bir aerodinamik döngü geri döndü: dalgalanma.

Düzlüklerde gördüğümüz dalgalanma sorunu, başta Mercedes olmak üzere birçok takımın başını ağrıttı ve bazı takımlar pilotların güvenliği için araçlarda değişim yapılmasını istedi. Bu durum, bu konu üzerinde aylarca tartışılmasına neden oldu.

Güvenlik sorunu olarak görülen dalgalanmayı azaltmak için teklif edilen çözümler, daha önce Dünya Motor Sporları Konseyi'nde tartışılmıştı ve bu değişimler bugün onaylandılar.

FIA, kısa vadede dalgalanma sorunuyla baş edebilmek için Belçika Grand Prix'sinden itibaren araçların zıplama seviyelerini ve tabanların ne kadar esnediğini ölçmeye başlayacak.

2023 sezonuyla birlikte ise daha büyük tedbirler alınacak ve araçların tabanları yerden 15mm kadar yükseltilecek. Difüzör de yerden daha yüksek olacak ve difüzörlerin kenarları sertleştirilecek.

Buna ek olarak, FIA, dalgalanmayı takip edebilmek için takımların araçlarına ek bir sensör yerleştirecek. Ayrıca FIA, yeni kuralların, "herhangi bir takımın mekanik parça tasarımını etkilemeden" uygulanacağını söylüyor.

Dalgalanma ile ilgili kurallara ek olarak, gelecek yıldan itibaren araçların takla barıyla alakalı kurallarda da değişikliklere gidilecek. Bu, direkt olarak Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'nun Britanya GP'deki kazasının bir sonucu oldu.

Yarışın startında George Russell ve Pierre Gasly ile temas yaşayan Zhou'nun aracı takla atmıştı ve Çinli pilot, tel örgülerle lastik bariyerleri arasındaki bölümde sıkışmıştı.

Kazaya yönelik araştırmalar sonucunda, Zhou'nun aracındaki takla barının kazada kırıldığı ve istenen görevi yerine getirmediği görüldü. FIA da bunun üzerine 2023 için takla barlarında değişiklikler yaptı.

Takla barının üstündeki tasarımda değişiklikler olacak. Bu değişikliklerle birlikte, takla barının üst kısmının asfaltla temas etmesinin ardından zemini yarması azaltılmaya çalışılacak. Britanya'da Zhou'nun aracı takla attıktan sonra, takla barının üst kısmı asfaltı yarmıştı ve zarar vermişti.

Ayrıca, takla barının daha büyük yüklere dayanabildiğinden emin olunması için yeni testler olacak. 2023'teki gelişmelerin ardından, 2024'te gelecek yeni testlerle takla barının daha da güvenilir olmasının sağlanması umuluyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images