Rosberg: "F1, bir hafta sonunda iki yarış fikrini düşünmeli"

2020 Formula 1 takviminin nasıl olacağı şimdilik bilinmiyor ve ancak ilk dokuz yarıştan ikisi takvimden düştü ve yedisi ise ileri bir tarihe ertelendi.

Haziran ayı sonundaki Fransa yarışının yapılması beklenmiyor. Bunun yerine Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak olan Avusturya veya sonrasındaki İngiltere yarışının yapılma ihtimali var.

Bazı hafta sonları çifte yarış yapılması planlanırken, Nico Rosberg de F1'i "yaratıcı düşünmeye" çağırıyor.

Alman pilot, "Belki biraz daha yaratıcı olabilirler ve cumartesi ile pazar günleri iki ayrı yarış yaptıkları çift yarışlı hafta sonları yapabilirler. Cumartesi günü pistin bir yönü, pazar günü ise tam tersini kullanabilirler."

"Seyircisiz yarış yapabilme imkanı F1'e yardım ediyor. Bu sayede bazı yarışların daha erken gerçekleştirme imkanları olacak."

"Sonuçta şu anda tek bir alanda 100'den fazla kişinin bulunması yasak ve seyircisiz yarışlar, etkinlik gerçekleştirme olanağı tanıyacak. Yani bu, küçük bir avantaj."

"Şu anda en büyük problem küçük takımların finansal durumu. Çünkü Formula 1 dünyasının tüm takımların kalmasına ihtiyacı var."

"Yani eğer iki ya da üç takım bu şovdan çıkarsa, o zaman harika bir şov olmayacak çünkü yarışan yeterli takım olmayacak ve gridde yetince araç olmayacak."

"Takımlar bu süreçte çok fazla gelir kaybedecek ama aynı zamanda problemleri çözmek adına çok fazla önlemler aldılar."

"Şu noktada gelişim durmuş durumda ve ileri bir tarihe ertelendi. Yani para tasarrufu yapacaklar. Ayrıca pek çok diğer şeyi tartışıyorlar. Yani doğru şeyleri yapıyorlar." dedi.