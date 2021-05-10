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Formula 1 Haberler

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, Max Verstappen'in "en yetenekli" pilot olduğunu düşünse de, en eksiksiz pilotun Lewis Hamilton olduğu görüşünde.

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

Lewis Hamilton, 2007'de katıldığı Formula 1'de her yıl en az bir galibiyet almayı başardı ve son yedi yılda altı kez şampiyon oldu.

Hamilton, geride kalan süreçte toplamda 98 yarış galibiyeti ve 100 pole pozisyonu alarak tarihe geçti.

Şimdi sekizinci şampiyonluğunu kovalıyor ve eğer başarırsa, tüm zamanların en çok şampiyon olan ismi olacak.

Diğer tarafta Max Verstappen, genç yaşına ve daha kötü bir araca sahip olmasına rağmen son yıllarda Hamilton'ın şampiyonadaki en büyük rakibiydi.

Daha önce Lewis Hamilton'la McLaren'da üç yıl takım arkadaşı olan Jenson Button'a göre Verstappen en yetenekli, Hamilton ise en komple pilot.

Button, Sky Sports'a şöyle dedi: "Max Verstappen son derece yetenekli bir pilot. Eğer saf yeteneğe bakarsanız Verstappen'in muhtemelen tüm giridin en yeteneklisi olduğunu düşünüyorum."

"Pek çok insanın benimle aynı fikirde olmayacağını biliyorum, fakat bu sadece benim görüşüm."

"Eğer deneyimi ve yarışlara olan yaklaşımı da hesaba katarsanız, en komple yarış pilotu Hamilton. Sadece saf yeteneğe bakarsanız o zaman Verstappen en iyisi."

Verstappen, geçen hafta sonu Red Bull ile 100. yarışına çıkmıştı. Hollandalı pilot, son dört yarışın üçünü ikinci bitirirken, birinde zafere ulaştı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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