Ferrari, Hamilton'ın pit olayı sebebiyle hakemler tarafından çağrıldı

Lewis Hamilton, yarışın 20. turunda sanal güvenlik aracı periyodu sırasında pite geldi. Britanyalı pilot, ilk turda George Russell'la yaşadığı temas nedeniyle aldığı beş saniyelik zaman cezasını bu pit stop sırasında çekti.

Ceza süresinin dolmasının ardından Ferrari, Hamilton'ın aracındaki dört lastiği değiştirdi. Ancak ön kanat ayarını yapan görevli, ön kanadın açı ayarını tamamlamaya çalıştığı sırada Hamilton pit alanından çıkarıldı.

Bunun sonucunda mekanik görevli aracın ön kısmının çarpmasıyla yere düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ayrıca Hamilton'ın ön kanat ayarı tamamlanamadı.

Bu nedenle Britanyalı pilot, orta hamur lastiklerden sert hamurlara geçtikten sonra aracının ön tarafında denge sorunları yaşadı.

Stintin son bölümünde ise aracın performansı yeniden iyileşmeye başladı ve Hamilton, Oscar Piastri'yi geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

Ancak Ferrari'nin hakemler önüne çıkacak olması nedeniyle Hamilton'ın bu sonucu koruyup koruyamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Hakemler, Hamilton'ın yarışın ilk turunda George Russell'la yaşadığı temas nedeniyle daha önce 5 saniye zaman cezası vermişti.

Normal şartlarda önlenebilir temaslarda standart ceza 10 saniye olsa da, hakemler olayın bazı hafifletici unsurlar içerdiğine hükmederek cezayı 5 saniyeye indirmişti.

Hakem kararında şu ifadelere yer verildi: "İlk turun 5. virajına yaklaşılırken 63 numaralı araç, 44 numaralı aracı dış taraftan geçmeye çalıştı ve yarış çizgisi hakkı kazanacak ölçüde yeterli bindirme sağladı. 44 numaralı araç iç çizgide kaldı."

"Viraj içerisinde 44 numaralı araç önden kayma yaşadı ve direksiyon hareketiyle temastan kaçınmaya çalışmasına rağmen sol ön lastiğiyle 63 numaralı aracın sağ tarafına temas etti."

"Hakemler, 63 numaralı aracın kendisine bırakılan yarış alanı içerisinde kaldığına ve kazanın, 44 numaralı aracın yeterli mesafeyi koruyamamasından kaynaklandığına karar verdi."

"44 numaralı aracın diğer aracı gördüğü, yeterli alan bırakmaya çalıştığı ve temastan kaçınmak için samimi bir çaba gösterdiği kabul edilmiştir."

"Temas agresif veya kasıtlı bir hareketten değil, ön lastik tutuşunun kaybedilmesinden kaynaklanmıştır."

"Ayrıca olayın ilk turda, düşük tutuş ve sıkışık yarış koşullarında gerçekleşmesi de dikkate alınmıştır."

"Bu nedenle 44 numaralı araç kazadan tamamen sorumlu olsa da, FIA Ceza Rehberi doğrultusunda standart 10 saniye yerine 5 saniye zaman cezasının uygun olduğuna karar verilmiştir."

George Russell, Mercedes Photo by: Sona Maleterova / Getty Images