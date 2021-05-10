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Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

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George Russell, İspanya Grand Prix’sinde aracının Williams’taki kariyeri boyunca ilk kez bu kadar iyi hissettirdiğini söyledi.

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

Russell, yarışın ilk dakikalarında çıkan güvenlik aracı sırasında yaptığı pit stop sayesinde son bölümde Alpine pilotu Alonso’nun hemen gerisinde yer alıyordu ve ilk 10’da finiş görmek için büyük bir şansı vardı.

Fakat takımın çift pit stop ile yarışı tamamlama stratejisi lastiklerin aşınmasıyla pek işe yaramadı ve Russell bir kez daha pite girerek yarışı 14. sırada tamamladı.

Buna rağmen İngiliz pilot, stratejilerinde aldıkları bu riski destekledi ve uzun bir süre boyunca Williams aracında hız konusunda zorlandıktan sonra ilk kez aracın gerçekten iyi hissettirdiğini dile getirdi.

Russell verdiği demeçte bu konuda şöyle konuştu: “Bu pozisyona gelebilmek adına bir zar attığımız ve bu riski aldığımız için mutluyum."

Eğer Alonso'yu geride bırakabilseydim kim bilir neler olurdu ama bence yine de genel anlamda iyi bir iş çıkardık.”

“Araç bugüne kadar ilk kez bir yarışta bu kadar iyi hissettirdi ve hatta muhtemelen en iyisiydi. [Aracı] sürmek normale göre çok daha keyifliydi ve sakin koşulların bulunması bize yardım etti. Şu an elimizdeki canavarın farkındayız.”

Bu sene Williams’ın farklı aero karakteristikleri olduğu biliniyor ve bu iyi bir “yere basma gücü” sağlarken rüzgarlı koşullarda oldukça zorlanmalarına neden oluyor.

Russell, Barselona’daki sakin havanın güçlü bir tempo yakalamalarında büyük bir rol oynadığını düşünüyor ve bu konuda şunları söyledi: "Rüzgar hızı 10 km/s’den daha azdı ve rüzgar şiddetinden çok az değişim oluyordu. Bu kadar tutarlı olunca, bu durumda iyi bir iş yapabiliyorsunuz.”

“Bence bu Nicholas ve benim çok zorlandığım bir nokta ve bu, özellikle Portimao’da açıkça ortaya çıktı. Çok istikrarsızdı ve bir sürücü olarak [araca olan] bütün güveninizi kaybediyorsunuz.”

“O zaman bu lastiklerde de olumsuz bir etkiyi yaratıyor ve buradan yokuş aşağı gidiyorsunuz. Fakat bugün gibi günlerde araç iyi ve istikrarlı olunca limitleri zorlayabiliyor, aracı ve lastikleri istediğini şekilde kontrol edebiliyorsunuz ve her şeyi en iyi seviyede yapabiliyorsunuz.”

“Beni yanlış anlamayın, muhtemelen birçok kişi kendi araçlarında çok daha iyi hissetmiştir. Ancak koşullardan bizden yana olunca, biz de büyük bir ilerleme kaydediyoruz.”

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Selin Elif Köse

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