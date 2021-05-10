Albon, Pirelli lastik testi kapsamında Red Bull F1 aracına dönüyor

2019 ve 2020 yıllarında Formula 1'de Toro Rosso/Red Bull için mücadele eden Alex Albon, bu yıl koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmişti.

Albon şu anda Red Bull'un test ve yedek pilotluğunu yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda simülatörde bolca çalışma yaparken, sezon öncesinde 2019 Red Bull aracının direksiyonuna geçmişti.

Geçen yıl yapılan açıklamalarda Albon'un, ihtiyaç halinde direksiyona geçebilmek adına sezon içerisindeki lastik testlerinde veya başka fırsatlarda F1 aracının direksiyonuna geçeceği duyurulmuştu.

Şimdi Taylandlı sürücünün Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test edeceği duyuruldu.

2022'de kullanılacak 18 inç lastik testleri, 11 ve 12 Mayıs tarihleri arasında Barselona'da devam edecek.

Bu kez pistte üç takım aynı anda olacak. İlk gün Alpine, Red Bull Racing ve Alfa Romeo sürüş yapacak. İkinci gün ise sadece Red Bull Racing ve Alfa Romeo 18 inç lastikleri test edecek.

Red Bull, teste katılacak ismin Albon olacağını duyurdu ve genç sürücü, her iki günde de Red Bull aracını süren isim olacak.

Alfa Romeo'da her iki gün de Robert Kubica sürüş yapacak.

Ayrıca Alpine de takımın yedek pilotu Daniil Kvyat'ın testlerde R.S.18'in direksiyonuna geçeceğini duyurdu.

Alex Albon, AF Corse Fotoğraf: Alexander Trienitz