Button: "2011'de Ferrari ile görüştüm"

Jenson Button, 2009'daki şampiyonluğu sonrası McLaren'a geçti ve uzun süre burada mücadele etti.

İngiliz pilotun 2010-12 yılları arasındaki performansı çarpıcıydı ve o dönemde Ferrari'ye geçeceği konuşuldu. Sonuç olarak McLaren'da kaldı ve kariyerini de buradan sonlandırdı.

Button, neden Ferrari'ye gitmediğine dair açıklamalarda bulundu.

"2011'de Ferrari ile görüşmeler yaptım. Kariyerimin bir noktasında onlar için yarışma fırsatım olmasını isterdim. Ama sadece Ferrari oldukları için oraya gitmek istediğimi söyleyemem."

"Ferrari'de yarışma fikrini seviyordum, ama kazanmak istiyordum ve asıl amacım buydu. Şahsen, o dönem sahip oldukları hızdan ötürü McLaren'da kalmak benim için çok daha iyi bir seçimdi."

Button, benzer sebeplerden ötürü Lewis Hamilton'ın da Mercedes'ten ayrılmayacağını söyledi.

"Altı kez dünya şampiyonu olan birinin hakkında pek çok söylenti olacaktır. Bazen takımlar pilotları ve diğer takımları rahatsız edebilmek için onlar hakkında yorumlar yaparlar. Söylenenlerin hangisinin gerçek olduğunu kim bilebilir?"

"Aslında, Lewis'in takım değiştirirse buna gerçekten şaşırırım. Takımın kuruluş sürecine katıldı, onlarla beş dünya şampiyonluğu kazandı, ona kazanmasını sağlayacak bir araç veriyorlar ve böyle bir şeyi reddetmek çok zor."

"Hamilton'un tamamen uyum içinde olduğu böyle bir takımdan neden ayrılmak isteyebileceği konusunda hiçbir fikrim yok."

"Takımın formunu kaybettiği, yeterli finansmana sahip olmadığı veya fabrika takımı olmaktan çıkacağı yönünde hiçbir belirti yok."

"Ayrılmayı düşünmesinin tek nedeni, Mercedes takımının aniden bir Mercedes takımı olmaktan çıkması olabilir."

Button'a göre 2020'de Hamilton'ın en büyük rakibi Sebastian Vettel olacak.

“Eğer dört kez dünya şampiyonluğu kazandığı dönemdeki Sebastian ise, o zaman şampiyonluğu kazanmak için büyük bir şansı var. Eğer öyle değilse, o zaman Charles olacak."

“Bence iyi bir atmosfer olmalı ve Ferrari'de olabilecek şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten her şeyi bir araya getirip Mercedes'e kafada tutacaklarını düşünüyorum. ”