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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve, 2020'de güç düzeninin değişmesini beklemiyor

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Villeneuve, 2020'de güç düzeninin değişmesini beklemiyor
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 14:15

Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton'ın performansını değerlendirirken, güç düzeninin 2020'de değişmesini beklemediğini dile getirdi.

Mercedes ve Lewis Hamilton son yıllara damga vururken, 2020 yılında bir şampiyonluk daha kazanmaya çalışacaklar.

Yeni sezon öncesi konuşan eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, “2019 yılında Lewis Hamilton'ın performanslarından etkilendim, Almanya Grand Prix dışındaki tüm yarışlarda sürekli başarılıydı. Yıl sonunda biraz ritim kaybetti ama puan kazanmaya devam etti. Önceki yıllarda Lewis iki veya üç yarışta sorun yaşıyordu, ancak 2019'da çıtayı çok yükseltti ve bu seviyeye geldi. Ama Valtteri Bottas daha agresif davrandı ve rahatlamasına izin vermedi."

"Bottas çok hızlı bir yarışçı olduğunu kanıtladı, ancak Hamilton'un önüne geçmek kolay değil. İnsanlar Bottas'ın Mercedes'te olmaması gerektiğini düşünüyor, çünkü Lewis'ten daha yavaş. Ama Lewis büyük yarışçılardan birisi."

"Turbo motorlar çağının başladığı 2014 yılından bu yana Mercedes her zaman çok güçlü bir takım oldu ve motor tarafında diğerlerine büyük bir üstünlük kurdular. Yeni kurallara geçmeye hazırlardı. Bu projeye diğerlerinden daha önce başladılar, zaman içinde bir avantaj yakaladılar ve bence Niki Lauda'ya minnettar olmalılar, çünkü bu düzenlemenin kabulünü etkileyen kişi oydu."

Villeneuve, Sebastian Vettel ve Ferrari hakkında da konuştu.

"Vettel geçen yıl, 2014'te Ricciardo ile takım arkadaşı olanla aynı kişi olduğunu kanıtladı. Sezon başlamadan önce, Leclerc'le yarışacağı açıklandığında tüm bunların olacağını söylemiştim. Charles'ın Ferrari'ye nasıl katıldığını hatırlayın. Taraftarlar, takım ve gazeteciler ona kurtarıcı demekten çekinmedi. Ama bunu yaptıkları zaman Leclerc'in Formula 1'de mücadele ettiği yıl sayısı sadece birdi."

"Böyle bir tutum dört kez dünya şampiyonunu rahatsız etti ve olumsuz sonuçlara yol açtı. Bunun Vettel'i, Leclerc'i ve Ferrari'yi nasıl etkilediğini gördük. Charles inanılmaz derecede hızlı bir yarışçı. İlerlemeye devam edip, şampiyonluk için savaşıp savaşamayacağını göreceğiz. Böyle bir potansiyeli var." dedi.

Villeneuve son olarak güç düzeninin değişmesini pek beklemiyor.

"Bu yıl kurallar değişmedi, bu yüzden güç düzeninin benzer kalacağını düşünebiliriz. Mercedes'in ne kadar verimli çalıştığını ve onlardan korkulması gerektiğini biliyoruz. Honda'nın neler başardığını görmek ilginç olacak. Geçen yıl dayanıklılıktan ödün verdiler ve bunun bedelini ödediler. Ama güç arttı. Aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini düşünüyorum, yani büyük mücadele olacak. Tek soru Ferrari. Takım nasıl çalışacak? Sürücülerini nasıl kontrol edecek? Olaylar nasıl gelişecek?"

"Renault'ya gelirsek, geçen yıl başarılı olamadılar, çünkü çok fazla şey öğrenmek zorunda kaldılar. Ayrıca Ricciardo ile çalışmayı öğrendiler. Takım rekabetçi olmak için gereken şeylere sahip."

"Ve Williams! Onlar asla krizden çıkmayacak. Az önce Renault hakkında konuştum. Onlarda liderlik tarafında yetkin insanlar var ve takımda tutku var."

"Oysa Williams hakkında konuşursak, onların Formula 1 takımı olduğu şüpheli. Renault her şeyi doğru yapıp yapmadığını sorguluyor. Williams bunu yapmıyor. ”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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