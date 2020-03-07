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Formula 1 / Son dakika

Maffei: "İlk üç yarış planlandığı gibi yapılacak"

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Maffei: "İlk üç yarış planlandığı gibi yapılacak"
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 08:44

Liberty Media'nın CEO'su Greg Maffei, 2020'nin ilk üç yarışının planlandığı gibi yapılacağını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan Coronavirüs'ün etkileri her geçen gün artıyor.

Dünyadaki pek çok ülkeye yayılan bu virüs, önemli etkinliklerin iptal edilmesine ya da ertelenmesine yol açtı.

Formula 1 Çin GP tam da bu sebepten ötürü ertelenirken, Avustralya, Bahreyn ve Vietnam yarışıyla ilgili şüpheler devam ediyor. 

Ancak Liberty Media CEO'su Greg Maffei, şimdilik her şeyin iyi olduğunu ve ilk üç yarışın planlandığı gibi gerçekleşeceğini söyledi.

Maffei, "Formula 1'deki çalışmalarımız için elbette belirli riskler oluşturuyor.

“Çin yarışını erteledik, ama bu bizim kararımız değildi. Çin hükümeti organizatörlerden yarışın yapılmamasını istedi."

“Avustralya, Bahreyn ve Vietnam'daki ilk üç yarışının planlandığı gibi yapılacağını söyleyebilirim." dedi.

Ancak bu üç yarış dışında Hollanda GP'nin durumu da belirsiz.

Perşembe günü Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün RIVM, Coronavirüs'ün ülkede iki katına çıktığını ve durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

Bu, Avrupa yarışlarının bile şüphe altında olduğu anlamına geliyor.

De Telegraaf'a konuşan Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers, “Bunu RIVM’e bırakmak gerekiyor. Sağlığın bir spor etkinliğinden daha önemli olduğunu biliyorum, ancak bu noktada herhangi bir şey söylemenin anlamı yok.”

“Bekliyoruz. Bence korkmamalıyız, çünkü bu kimseye yardım etmez."

"Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edildiğini biliyorum, ancak bu etkinlik kapalı bir mekanda yapıldığı için durum daha hassastı."

“Zandvoort F1 yarışı bir açık hava etkinliği, bu yüzden biraz daha fazla fırsata sahip olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone ise Şanghay yarışını erteleme kararının doğru olduğunu düşünüyor.

"Bir yarışı asla iptal etmezdim. Başka bir tarihe almak çok daha iyi."

“Virüs bir süre bizimle bizimle birlikte olacak. Belki de yılın ilerleyen kısmında, durum daha sakin bir hal aldığında ilk yarışlardan birini veya ikisini koyabileceğimiz aralar olabilir."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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