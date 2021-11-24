Hamilton: "Mercedes'in F1 2021 aracı bir 'canavar diva'"

Brackley merkezli takım, bu yıl Red Bull'la verdiği savaşta bazen geri adım attığı yoğun bir sezonla karşı karşıya kaldı.

Bu, özellikle yeni aero düzenlemelerinin Mercedes aracının dengesi üzerindeki etkisini belirginleştirdiği, sezon öncesi testlerinde geçerliydi.

Hamilton, Motorsport.com da dahil olmak üzere belli basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, W12'nin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın çok zor olduğunu söyledi.

Hamilton W12'nin, Mercedes patronu Toto Wolff'un orijinal 'diva' olarak adlandırdığı zorlu 2017 aracının bir adım üstünde olduğunu söylüyor.

Hamilton, bu yıl kaydedilen ilerleme hakkında, "Her zamankinden daha kararlı olduğumu söyleyebilirim."

“Genel olarak kararlılığımdan ve performansımdan çok memnunum."

"Ancak bu yıl fark ettiğim bir gerçek şu ki, aracın ayarı çok, çok zordu."

“Geçen yıl mı yoksa daha önce mi olduğunu hatırlayamıyorum, Toto onun bir diva olduğunu söylerdi. Ancak bu, canavar diva."

"Daha az antrenman zamanımız olmasına ek olarak, sıklıkla araçta doğru ayarı bulmanın daha zor olduğunu fark ediyoruz."

"Dolayısıyla, aracı doğru ayarlamadığınızda, potansiyelinizi sınırlamış oluyorsunuz. Bu yüzden ayarın doğru yerde olmaması nedeniyle yeteneğimi en üst düzeye çıkaramıyorum ve aracı doğru ayara getirmek çok ama çok zor oldu."

"Brezilya'da aracı tam olarak istediğim ayara getirdim. Bu kelimenin tam anlamıyla hedefi on ikiden vurmak gibiydi. Ancak bu, bu yıl belki bir veya iki kez oldu.” dedi.

Lewis Hamilton celebrates his Qatar GP win with Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in özellikle yılın başında karşılaştığı zor durum, 2021 için düşük eğimli araçlara daha fazla zarar vermiş gibi görünen yeni taban kuralları tarafından tetiklendi.

Hamilton, takımın yere basma kesintisinin getirdiği zorluklarla baş etme yeteneğine, takımlara yapabileceği sınırlı değişiklikler getiren onay gereksinimlerinin de yardımcı olmadığını söyledi.

Hamilton, "Bütün yere basma kuvvetini kaybedeceğimizi biliyorduk ve ne kadar yere basma kuvveti kaybettiğimizi gördüğümüzde, aracın tüm özellikleri değişti."

"Geçen yılki gibi aracı o doğru noktaya getirmek için uzun yıllar üzerinde çalıştık. Hiçbir aleti değiştiremediğinizde, aletleri geri almak veya onlarla oynamak bir kabustu."

"Olan bu. Mesele daha az yere basma kuvvetiyle çalışmanın akıllı yollarını bulmaya çalışmaktı. Her zamankinden daha zor hale getiren birçok unsur var."

"Ayarlaması en zor araçtı ve birçok simülatör testi yaptım. Ancak simülatör günlerinde bile, simülatör olması gereken ayarda değildi. Tutuş seviyesi doğru değildi, rüzgar etkisi doğru değildi veya termal aşınma yanlış ayarlanmıştı. Bu yüzden yanlış rakamlar ortaya çıkıyordu."

"Aldığınız verilerle ve verdiğiniz kararlarla ilgili çok dikkatli olmalısınız. Bu gerçekten inişler ve çıkışlarla doluydu." dedi.