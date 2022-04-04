Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"

Haberi dinle

Hamilton'ın, geçtiğimiz sezon rekor sekizinci şampiyonluğunu tartışmalı koşullarda kaybettiği için bu yıl gridde olup olmayacağı tartışılıyordu.

İngiliz, iki ay süren sessizliğin ardından "geri geldiğini" açıkladı ve Bahreyn Grand Prix'sinde podyum elde etti.

Ancak bu sonuç, araçtan çok şansa bağlıydı. Hamilton, önündeki iki Red Bull da yarış dışı kalınca üçüncülüğe yükseldi.

Andy Shovlin, W13'de "çok fazla" sorun olduğunu ve Mercedes'in bu problemleri çözmek için zamana karşı yarıştığını söyledi.

Brundle, Mercedes'in problemlerini çözmemesi halinde Hamilton'ı kaybedebileceklerini düşünüyor.

Brundle, "Spora gitmeye ve uçağa binmeye motivasyonu olduğu sürece kalacak. Yarıştan sonra saatlerce süren sorgular, saatler süren medya... Sürücüler bundan nefret ediyor. Onlar sadece yarışmak istiyorlar."

"F1'in bu taraflarından hâlâ keyif aldığı, katlanabildiği ve bunu yarışmaya olan sevgisiyle dengeleyebildiği sürece kalacak."

"Ancak tüm yıl geçtiğinde Mercedes en hızlı üçüncü takımsa ve diğerleri yetişiyorsa, farklı bir bakış açısı olacağını ve artık keyif almayacağını düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, with his trophy Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yıl, Hamilton'ın iki yıllık anlaşmasının ilk sezonu. İngiliz geçtiğimiz yıl yeni bir anlaşma imzaladı.

Brundle, sekizinci dünya şampiyonluğunu kovalayan 37 yaşındaki pilotun durumu sıkıntılı görünse de, İngiliz'in kazanmak için her zamankinden daha motive olduğunu söyledi.

Brundle, "Bence motivasyonu çok fazla."

"37 yaşında olmasına rağmen yeteneğinin zirvesinde. George Russell onu zorlayacak ve karşılığını alacak. Hamilton çok güçlü."

"Bütün bu enerjiyle, rekabetçi ruhuyla ve adrenalinle başka ne yapacak ki? F1'de yarışırken hepimiz adrenalin bağımlısıyız."

"Lewis'ın dünyadaki birçok şeyi değiştirmek için çok fazla hırsı var. Bu açıdan ona hayranım ve Formula 1'in bunu yapabileceği bir platform olduğunu biliyor."

"Bu nedenle doğru dengede oldukça, keyif aldıkça ve hızlı oldukça devam edecek." dedi.