Hamilton: "Williams kardeşlerin filmi kendi biyografik filmim için ilham kaynağı oldu"

Williams ailesinin desteği ile yapılan King Richard isimli film, Richard Williams'ın kızlarını nasıl tenis yıldızları olarak yetiştirdiğini ve onların kapsamlı bir eğitimle büyümelerini nasıl sağladığını anlatıyor.

Filmin yapımcılığını ise şimdiden en iyi erkek oyuncu dalında BAFTA kazanan ve Pazar günkü Akademi Ödülleri için favori olarak gösterilen Will Smith üstlendi.

Hem Williams kardeşlerle, hem de Smith ile yakın arkadaş olan Lewis Hamilton, Williams kardeşlerin yükselişiyle kendi yükselişi arasında birçok paralellik bulunduğunu, iki tarafın da ailesinin onlar için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Hamilton, "Serena ve Venus ile tüm süreç boyunca ne kadar heyecanlı oldukları hakkında konuşabildiğim için gerçekten şanslıydım."

"Elbette Will'i de tanıyorum, bu filmle yansıtabildikleriyle gerçekten gurur duyuyorum. Ödülleri falan olduğunu biliyorum ama hikaye beni gerçekten duygulandırdı çünkü bence hepimiz her ikisinin de yükselişini izledik, başarılarını, ne kadar sıkı çalıştıklarını ve karşılaştıkları zorlukları gördük."

“Ama diğer herkes gibi biz de zirveye ulaşmak için neyin gerekli olduğunu her zaman anlamıyoruz. Genel düşünce muhtemelen en iyisi olmaları gerektiği yönünde, fakat gerekli olan adanmışlığı, zamanı ve fedakarlığı hesaba katmıyorlar Yani Will'in bunu vurgulayabilmesi inanılmaz.

"Başarılı olan herkesin arkasında her zaman birileri vardır, ben de bununla ilişki kurabilirim çünkü çok harika bir ailem var, onlar olmasaydı bugün burada olmazdım. Umarım bir aşamada ben de benzer bir çalışmanın parçası olabilirim."

“Bu özellikle aileler için ilham verici. Eminim burada çocuğu olan herkes çocukları için en iyisini ister ve en iyi fırsatı yaratıp onları doğru şekilde zorluklarla tanıştırmak ister, ama çok fazla değil. Bence bu film, bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda ilham verici." dedi.

Actor Will Smith waves the UAE flag ahead of the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images