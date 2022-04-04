Hamilton: "Williams kardeşlerin filmi kendi biyografik filmim için ilham kaynağı oldu"

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Williams ailesinin desteği ile yapılan King Richard isimli film, Richard Williams'ın kızlarını nasıl tenis yıldızları olarak yetiştirdiğini ve onların kapsamlı bir eğitimle büyümelerini nasıl sağladığını anlatıyor.

Filmin yapımcılığını ise şimdiden en iyi erkek oyuncu dalında BAFTA kazanan ve Pazar günkü Akademi Ödülleri için favori olarak gösterilen Will Smith üstlendi.

Hem Williams kardeşlerle, hem de Smith ile yakın arkadaş olan Lewis Hamilton, Williams kardeşlerin yükselişiyle kendi yükselişi arasında birçok paralellik bulunduğunu, iki tarafın da ailesinin onlar için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Hamilton, "Serena ve Venus ile tüm süreç boyunca ne kadar heyecanlı oldukları hakkında konuşabildiğim için gerçekten şanslıydım."

"Elbette Will'i de tanıyorum, bu filmle yansıtabildikleriyle gerçekten gurur duyuyorum. Ödülleri falan olduğunu biliyorum ama hikaye beni gerçekten duygulandırdı çünkü bence hepimiz her ikisinin de yükselişini izledik, başarılarını, ne kadar sıkı çalıştıklarını ve karşılaştıkları zorlukları gördük."

“Ama diğer herkes gibi biz de zirveye ulaşmak için neyin gerekli olduğunu her zaman anlamıyoruz. Genel düşünce muhtemelen en iyisi olmaları gerektiği yönünde, fakat gerekli olan adanmışlığı, zamanı ve fedakarlığı hesaba katmıyorlar Yani Will'in bunu vurgulayabilmesi inanılmaz.

"Başarılı olan herkesin arkasında her zaman birileri vardır, ben de bununla ilişki kurabilirim çünkü çok harika bir ailem var, onlar olmasaydı bugün burada olmazdım. Umarım bir aşamada ben de benzer bir çalışmanın parçası olabilirim."

“Bu özellikle aileler için ilham verici. Eminim burada çocuğu olan herkes çocukları için en iyisini ister ve en iyi fırsatı yaratıp onları doğru şekilde zorluklarla tanıştırmak ister, ama çok fazla değil. Bence bu film, bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda ilham verici." dedi.

Actor Will Smith waves the UAE flag ahead of the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, şu anda yapımı devam etmekte olan belgeselinin ise şimdilik önceliği olduğunu vurguladı.

Hamilton, "Üzerinde çalıştığımız bir belgeselimiz var, her şeyi doğru zamanda yapmanız gerekiyor"

“Şu anda odağımızı belgesele vermiş durumdayız. Bence hikayeler anlatılmak için var. Bence bu hikayelerden öğrenilebilecek çok şey var."

"Hikayeniz bir kişi veya bir aile üzerinde bile olumlu bir etki bırakırsa bu harika olacaktır."

"Belki ben de benzer bir film projesi üzerinde çalışırım. Will'in ekibiyle nasıl yaptığından çok ilham aldım. Williams kardeşler gibi iki ikonla da oldukça gurur duyuyorum. Yani evet, belki bir gün." dedi.

Hamilton, olası bir biyografi filminde hangi oyuncu tarafından canlandırılmak istediği sorusuna ise, kurgusal bir hikaye içeren ikinci bir film projesinde zaten yer aldığını belirtti.

Yedi kez dünya şampiyonu, “Beni kimin oynayacağına dair hiçbir fikrim yok, bunun için biraz araştırma yapmam gerekecek!"

“Ama aslında şu anda sahip olduğum başka bir proje için oyuncu seçimi sürecinden geçiyorum. Bu oldukça ilginç ve heyecan verici bir süreç, yani tüm bu farklı karakterleri okumak, senaryoya uygun bir role uyan insanları değerlendirmek." dedi.