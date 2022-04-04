Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak! Sonraki / Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"
Formula 1 Haberler

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"

Alfa Romeo'nun teknik direktörü Jan Monchaux, bu yıl Ferrari'den sadece vites kutusu ve güç ünitesi aldığını dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"
Haberi dinle

Formula 1'de daha küçük takımlar belli parçaları, büyük takımlardan satın alıyorlar. Özellikle Haas, sporda bulunduğu süre zarfında bu yaklaşımı benimsedi ve bu durum 2022 yılında da devam etti.

Amerikalı ekip bu yıl VF-22 için güç ünitesi, vites kutusu, ön ve arka süspansiyonları Ferrari'den satın aldı.

Ferrari'nin bir başka müşteri Alfa Romeo ise farklı bir yaklaşım seçti. İsviçreli ekip, C42'yi tasarlarken Ferrari güç ünitesini kullanmayı sürdürdü ve aynı zamanda vites kutusunu da İtalyan üreticiden aldı.  Ancak dış kısım, C42'ye uygun şekilde değiştirildi.

Bunun dışında Alfa Romeo, C42'de tamamen kendi fikirlerini kullanmış gibi görünüyor.

Teknik direktör Jon Monchaux, ilk iki yarışın ardından verdiği demeçte bu yıl sadece vites kutusu ve güç ünitesini Ferrari'den aldıklarını doğruladı.

Monchaux, "Güç ünitesi ve vites kutusu dışında Ferrari'den hiçbir şey kullanmıyoruz."

"Bütün bunların iki sebebi var. Birincisi bütçe sınırı. Bu yönde gitmek, bütçe anlamında bizim için oldukça faydalı."

"İkincisi, bu ilk sezonda İtalyan meslektaşlarımızın çalışmalarına bağımlı kalmadan kendi konseptimizi geliştirebiliyoruz. Bu da bize daha fazla özgürlük tanıyor." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!
Önceki haber

Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!
Sonraki haber

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Formula 1

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"

Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum" Avustralya GP
Formula 1

Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum"

Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor Avustralya GP
Formula 1

Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor

Son Haberler

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"
Formula 1 Formula 1

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"

Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!
Formula 1 Formula 1

Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.