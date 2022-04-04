Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"

Haberi dinle

Formula 1'de daha küçük takımlar belli parçaları, büyük takımlardan satın alıyorlar. Özellikle Haas, sporda bulunduğu süre zarfında bu yaklaşımı benimsedi ve bu durum 2022 yılında da devam etti.

Amerikalı ekip bu yıl VF-22 için güç ünitesi, vites kutusu, ön ve arka süspansiyonları Ferrari'den satın aldı.

Ferrari'nin bir başka müşteri Alfa Romeo ise farklı bir yaklaşım seçti. İsviçreli ekip, C42'yi tasarlarken Ferrari güç ünitesini kullanmayı sürdürdü ve aynı zamanda vites kutusunu da İtalyan üreticiden aldı. Ancak dış kısım, C42'ye uygun şekilde değiştirildi.

Bunun dışında Alfa Romeo, C42'de tamamen kendi fikirlerini kullanmış gibi görünüyor.

Teknik direktör Jon Monchaux, ilk iki yarışın ardından verdiği demeçte bu yıl sadece vites kutusu ve güç ünitesini Ferrari'den aldıklarını doğruladı.

Monchaux, "Güç ünitesi ve vites kutusu dışında Ferrari'den hiçbir şey kullanmıyoruz."

"Bütün bunların iki sebebi var. Birincisi bütçe sınırı. Bu yönde gitmek, bütçe anlamında bizim için oldukça faydalı."

"İkincisi, bu ilk sezonda İtalyan meslektaşlarımızın çalışmalarına bağımlı kalmadan kendi konseptimizi geliştirebiliyoruz. Bu da bize daha fazla özgürlük tanıyor." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images