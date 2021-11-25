Ocon: "Takım içerisinde harika bir atmosfer var"

Alpine bu yıl Esteban Ocon ile bir galibiyet ve Fernando Alonso ile bir podyum almayı başardı. Takım bazı pistlerde iyiyken, bazı pistlerde sorun yaşadı.

Katar, takımın iyi olduğu pistlerden biriydi ve Esteban Ocon, takımın harika bir hafta sonu geçirdiğini söyledi.

Fransız pilot, ayrıca takımın bu yılki gelişimini övdü.

Ocon, "Losail pisti aracımıza uyuyordu."

"Hafta sonunun başında yol tutuş seviyesine gerçekten pozitif şekilde şaşırdım, aracı mükemmel şekilde ayarladık ve hızı arttırmamıza izin veren küçük şeyler yaptık. Bu küçük değişiklikler önemi rol oynadı. Lastikler harika çalıştı, etkili bir strateji uyguladık ve her şey mükemmeldi."

"Tek olumsuz şey, sıralama turlarındaki hızlı turumdan memnun olmamamdı fakat bunun dışında harika şekilde çalıştık. Her şeyi analiz etmeli ve bu pistte neden bu kadar rekabetçi olduğumuzu anlamalıyız."

"Sezon başından bu yana muazzam bir ilerleme kaydettik. Geçen seneye göre takım tamamen değişti. Laurent Rossi ve Luca de Meo, yarışları bizim kadar seviyor. Bize tam destek veriyorlar. Harika bir atmosfere sahibiz ve olumsuz hiçbir şey yok."

"Hepimiz aynı yönde gidiyoruz. Fernando ile beraber pistte elimizden geleni yapıp, harika şekilde çalışıyoruz. Pistteki performanslarımız, takımdaki harika atmosferi yansıtıyor. Aynı seviyeyi sürdürmemiz gerekiyor. Fernando ile beraber takımı gelecekte podyumlar ve zaferler için savaşabilecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."

"Ona gerçekten saygı duyuyorum, ne kadar çalıştığını, yaşına rağmen nasıl motive olduğunu, ne kadar deneyimi olduğunu ve sporda neler başardığını biliyorum. Bu gerçekten etkileyici. Senna ve Schumacher ile beraber, en büyük pilotlardan birisi, sporun efsanelerinden birisi."

"Onun düşünce tarzı ve yaptıkları benzersiz. Kimse onun gibi düşünmüyor ve kimse onun yetenekleriyle karşılaştırılamaz. Onun takım arkadaşı olmaktan memnunum. Birlikte hedefimize ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapıyor olmak gurur verici." dedi.

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alpine celebrate with the team Fotoğraf: Alpine