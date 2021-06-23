Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor

Bu değişikliklerden ilki MCL35M'in önündeydi. McLaren, birçok takımda yer alan şasi burnunda yer alan boynuz şeklindeki kanatçıkları aracına ekledi.

McLaren'ın ön süspansiyonların üzerine denk gelen bölüme eklediği bu kanatçıklar, çoklu kanatlara sahip Ferrari ve Alfa Romeo'dan ziyade Mercedes'inkine benziyor.

Bu kanatçıklar, o bölgeye gelen hava akımını aracın alt tarafına doğru yönlendirerek performansı iyileştirmeyi hedefliyor.

McLaren, sezonun bu döneminde Mercedes güç ünitesinin soğutma gereksinimleri açısından daha iyi durumda. Bunun sonucunda McLaren, aerodinamik açıdan kazanç sağlamak için motor kapağının arkasındaki çıkışı daralttı.

Bunu telafi etmek için McLaren, kokpitin yanında soğutma panelleri açabilirdi ve Fransa'da tam olarak bunu yaptı. Bu değişiklik, saf karbon renginde olduğu için kolayca görüntülendi.

Bu paneller, McLaren araçlarının sol tarafında kullanıldı. Bu, sidepodun sol tarafında bulunan parçaların sap tarafa kıyasla biraz daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Aracın arka tarafında ise takım, arka kanat kenar plakalarında ciddi değişiklik yaptı. Bu kapsamda dikey sarkıtlar yerine yatay kanallar kullanıldı.

McLaren MCL35M arka kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin güncellemesi

Ferrari SF21 ön kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, Fransa GP'ye ön kanatta bazı önemli güncellemeler ile geldi. Üstteki çizimde üst tarafta yeni kanat tasarımı yer alıyor. Yeni kanadın kenar plakasındaki düz kısım kaldırılırken, kavisli kısım arttırıldı.

Bunun dışında ön kanat flaplerinde yer alan ayar mekanizmasının konumu da değiştirildi ve bu mekanizma daha dış tarafa alındı. Bu sayede üst iki parça ayarlamalardan daha fazla etkilenmiş oluyor.

Bu sayede takım, kanadın dış kısmında yönlendirdiği hava akımından bir miktar feragat ediyor ancak diğer taraftan aracın dengesini iyileştiriyor.

Ferrari ayrıca Fransa GP'de arka kanadın alt kısmında da değişiklik yaptı. Bu kapsamda mavi ok ile gösterilen uç plakanın alt kuyruk kısmı oldukça belirgin bir şekilde geri çekildi.

Sihirli düğme koruması

Mercedes AMG F1 W12 direksiyonu Fotoğraf: Giorigo Piola

Mercedes, Azerbaycan GP'nin son bölümündeki yeniden startta yaşanan sorunun bir daha tekrarlanmaması için direksiyonda küçük değişiklik yaptı.

Yukarıdaki resimde, daire içerisine alınan bölümde pilotların sihirli düğme adı verilen düğmeye yanlışlıkla basmasını engellemek için bir kenarlık eklenmiş ve daha hissedilir hale getirilmiş

AlphaTauri'nin güncellemeleri

Alpha Tauri AT2 taban kıyaslaması

Performans arayışını sürdüren AlphaTauri, Fransa GP'de AT02'ye yeni bir taban ekledi.

Tabandaki yenilikler büyük ölçüde arka tekerleklerin önündeydi. Önceden tabanın arkadaki kıvrımlı bölümünde tek bir parça yer alırken şimdi ekstra bir kanat daha eklendi.

Ancak bu seferki, önceki versiyondan daha kısa çünkü en arkaya, kırmızı ok ile gösterilen büyük kanatçık eklenmiş durumda.

AlphaTauri AT02 ön kanadı, Fransa GP Fotoğraf: Giorgio Piola

AlphaTauri, İspanya GP'ye yeni bir ön kanat getirmişti. O güncellemeden sonra takım, yeni kanadın birçok bölümünde değişiklik yaptı. Bu kapsamda flap uçları, kanat altında yer alan destek kolları ve kenar duvarları değiştirildi.

Kenar plakası önceden kıvrımlıyken daha köşeli hale getirildi ve bu, taban plakasında bulunan boşluğa giden yüzeyin şeklinin de değiştiği manasına geliyor.

Yuki Tsunoda'nın Fransa GP'de yaptığı kaza sonrası aracının kaldırılması, aracın altına dair harika bir görüntü sundu.

AlphaTauri AT02 ön kanat detayı Fotoğraf: Uncredited