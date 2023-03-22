Brundle: "Garajın Verstappen tarafı, Perez'in temposuna şaşırmış olmalı"

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Pole pozisyonundan başladığı Suudi Arabistan GP'sinin neredeyse tamamını lider götüren Perez, yarışın ikinci bölümünde 5 saniye arkasına kadar gelen Verstappen'e karşı benzer bir tempo tutturmayı da başararak galibiyete ulaştı.

Böylece puanını 43'e yükselten Perez, son saniyede en hızlı tur puanını alması sayesinde liderliğe tutunan Verstappen'in yalnızca bir puan gerisinde.

Perez'in güçlü temposunu yorumlayan Martin Brundle, bu performansın garajın diğer tarafında şaşkınlığa yol açmış olabileceğini söylüyor.

Sky Sports'taki köşesinde yarışı yorumlayan Brundle, "Perez önü açıkken Verstappen'in temposuna yetişti ve güzel bir galibiyet elde etti."

"Dördü cadde pistlerinde olmak üzere kariyerinin beşinci zaferi, daha da önemlisi Max'in ikinci olduğu ilk zaferi."

"Verstappen son turda en hızlı tur puanını çaldı, bu durum kolay bir dubleye gitmelerine rağmen takımın mücadeleye izin vermesi nedeniyle Perez'i kızdırdı."

"Perez'in temposu, garajın Verstappen tarafını şaşırtmış olmalı, bunun yanı sıra Max'in 21 yarışta 16 zafer kazanarak yeni bir rekora imza atmasını engelleyen şeyin bir sıralama arızası olmasından da rahatsızlar." dedi.