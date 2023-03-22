Russell: "Mercedes doğru yönde adımlar atıyor"
Suudi Arabistan'da podyumu kıl payı kaçıran George Russell, takımın Bahreyn'den sonra kısa sürede attığı adımlardan oldukça memnun.
Cidde'deki ikinci yarışta Bahreyn'e göre çok daha iyi görünen Mercedes, sıralama turlarında George Russell ile üçüncü olmasının ardından yarış boyunca Aston Martin ile benzer bir tempo tutturmayı, böylece Russell ile dört, Lewis Hamilton ile beşinciliğe tutunmayı başardı.
Daha da önemlisi, ana rakiplerden Ferrari'nin Carlos Sainz ile altı, Charles Leclerc ile yedinci olmasıydı.
Bu hamleye rağmen halen istediğini alamayan takım, Bahreyn'den sonra duyurulduğu üzere radikal bir konsept değişikliği üzerinde çalışmaları sürdürüyor.
Yarış hakkında konuşan Russell, "Kesinlikle doğru yönde bir adım attık. Bence, her şeyden önce, aracın potansiyelini gerçekten en üst düzeye çıkardık."
"Gerçekten güçlü bir sıralama seansı geçirdik, dördüncülüğü aldığım için çok mutluydum çünkü bunun mümkün olan en yüksek derece olduğunu hissettim."
"Araç iyi hissettiriyordu, daha da iyisi, sonraki yarışlar için kenarda daha fazla performansa sahip olduğumuzu biliyoruz." dedi
George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes'in bir sonraki önemli adımının ne zaman geleceği de sorulan Russell, Mayıs başındaki Emilia Romagna GP'sinin en olası hedef olduğunu söyledi.
Russell, "Sonraki büyük adım belki Imola civarı gelebilir, biraz daha erkene de çekilebilir ancak sanırım bir cadde pistine [Avustralya ve Bakü] bir şeyler getirmek konusunda her zaman temkinli davranmakta fayda var."
"Sadece seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor. Yaptığımız hatalardan dolayı, doğru olanın bu olduğundan kesinlikle %120 emin olmadığımız sürece güncelleme getirmek için acele etmeyeceğiz."
"Açıkçası ne kadar uzun süre beklerseniz, gelişim eğrisi nedeniyle o kadar büyük bir etki yaratabilirsiniz, bu yüzden artıları ve eksileri tartmamız gerekiyor."
"Bu yıl yarış kazanmak istiyoruz. Elbette şampiyonluk için mücadele etmek de isteriz ama Red Bull mükemmel bir iş çıkarıyor."
"Gridin geri kalanıyla aralarındaki fark F1'de altı, yedi ya da sekiz yıldır görmediğimiz kadar büyük, oldukça etkileyici." dedi.
Red Bull pilotları, grid çizgileri konusunda çözüm istiyor
Brundle: "Garajın Verstappen tarafı, Perez'in temposuna şaşırmış olmalı"
Son Haberler
Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek"
Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek" Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek"
Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"
Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi" Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"
Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"
Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda" Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"
Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek"
Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek" Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.