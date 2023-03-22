Russell, Alonso'nun 100. podyum kupasını Aston Martin'e gönderdi

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Alonso, Suudi Arabistan GP'yi üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1'deki 100. podyumunu elde etmişti.

Alonso'nun 100. podyum kupasını alması nedeniyle yaşadığı mutluluğu çok uzun sürmedi. Yarıştan sonra podyuma çıkan iki kez dünya şampiyonu pilot, podyumdan indikten sonra 10 sn zaman cezası aldığını, bu yüzden kupayı kaybettiğini öğrenmişti.

Alonso, yarış startında griddeki cepte düzgün durmadığı için ceza almıştı. Bu cezanın çekildiği esnada arka krikonun araca ceza çekilmeden temas ettiği için yarıştan sonra 10 sn zaman cezası verildi ve bunun sonucunda Russell o kupayı kazanan isim oldu.

Alonso ve Aston Martin, bu cezanın ardından çok geçmeden kupayı Russell ve Mercedes'e verdiler ve Russell, mutluluğunu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ancak Suudi Arabistan GP akşamı yaşananlar bunlarla sınırlı kalmadı.

Aston Martin'in ısrarı sonrasında gece yarısı ceza yeniden incelendi ve o görüşmede Alonso'ya verilen ceza geri alındı. Böylece kupanın yeni sahibi, yeniden Alonso oldu.

Görünüşe göre üçüncülük kupası Alonso'ya Suudi Arabistan'da teslim edilmedi. Bu akşam Mercedes F1 takımının sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Russell'ın kupayı birisine teslim ettiği ve o kişinin Aston Martin'in Silverstone'daki merkezine giderek kupayı, onun için hazırlanan dolaba koyduğu görülüyor.