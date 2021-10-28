Brivio'nun Alpine'den ayrılacağı iddiaları artıyor

Bu yıl Alpine F1'in yarış direktörlüğü görevini üstlenen Davide Brivio'nun geleceği, son haftalarda epey tartışma konusu oldu.

MotoGP takımlarından Suzuki, geçen yıl Brivio önderliğinde şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı ve bu şampiyonluğun ardından Brivio, sürpriz şekilde Formula 1'e geçmişti. F1 hakkında hiç deneyimi olmamasına rağmen, motor sporları dünyasıyla ilgili büyük bir bilgi birikimine sahip olan Brivio, Renault Grubu Başkanı Luca de Meo'nun teklifi üzerine Alpine'e geçti.

Brivio'nun Alpine'deki ilk yılı henüz geride kalmadı ancak içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığına dair çok fazla spekülasyon var.

Alpine F1'deki hiyerarşi, geçen yıldan bu yana değişti ancak hâlâ karışık olan kısımlar var. Şu anda Brivio sportif direktörlük görevini üstlenirken, Marcin Budkowski de yönetici direktörlüğü görevini yapıyor. Bu iki isim yetkileri paylaşıyor.

Speedweek'e konuşan Budkowski, "Ekibimiz diğerleri gibi değil, burada her şey biraz daha karmaşık." "Şasinin Enstone'da üretildiği ve motor departmanının Viry'de bulunduğu gerçeğiyle başlayabiliriz. Ayrıca bu yıl 23 yarışımız var ve buna paralel olarak 2022 için tamamen yeni bir araç oluşturuyoruz." "Bu nedenle ortak sorumluluklarımız var. Yaz başından beri Enstone fabrikasında daha çok çalışıyorum ve 2022'ye hazırlanıyorum." dedi. Hem Brivio hem Budkowski, Alpine'in başkanı Laurent Rossi'ye rapor veriyorlar. O da Renault Grubu'nun başkanı Luca de Meo'ya rapor veriyor. Söylentiye göre Brivio, Formula 1 ekibindeki durumu nedeniyle hayal kırıklığına uğradı ve MotoGP'ye geri dönmeyi düşünüyor. Bunu ya eski takımı Suzuki ile ya da Valentino Rossi'nin takımı olan VR46 ile yapabilir. Brivio'nun Formula 1'e geçme teklifi aldığında, Alpine'in kendisine daha geniş yetkiler vaat ettiğine ancak gerçeklerin farklı olduğuna dair spekülasyonlar var. Brivio ile ilgili durumun önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.