Vandoorne, McLaren'la IndyCar testine katılacak

Belçikalı sürücü Vandoorne, 2017 ve 2018 yıllarını McLaren'la yarışarak geçirdi ve beklenen sonuçları alamamasının ardından takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Sonrasında İngiliz ekiple bağları tamamen kopan Vandoorne, Mercedes'in Formula E ekibine katıldı ve o günden bu yana burada yarışıyor.

Vandoorne aynı zamanda Mercedes F1'in yedek pilotluğunu da yapıyor.

Mercedes, yakında Formula E'den ayrılacak ve Vandoorne, sonrasında ne yapacağına dair elindeki seçeneklere bakıyor. Bunlardan biri, Arrow McLaren SP ile IndyCar'a katılması olabilir.

Formula 1 hariç katıldığı her seride başarılar yakalayan ve yarış kazanan Vandoorne, yakında IndyCar aracını test edecek. Fakat tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz günlerde eski F1 pilotu Nico Hulkenberg, Barber Motorsports Park'ta McLaren'ın IndyCar aracını test etmişti.

Arrow McLaren SP başkanı Taylor Kiel, RACER'a verdiği demeçte, "Hedefimizin 2023 yılında üç araçlı bir takım olmak olduğunu herkese açıkladık, bu yüzden 2022'ye bir geçiş yılı olarak bakıyoruz."

"Yani şu anda hiçbir şey garanti etmiyoruz fakat aynı zamanda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

"İdeal senaryoya göre, üç araçla mümkün olduğu kadar çok yarış yapmaya çalışırız ancak yine de, personel ve sürücü açısından doğru uyuma sahip olmalıyız."

"Finansal konu aşırı önemli değil, bu yüzden karar vermede bize çok fazla esneklik sağlıyor."

"Aslında top bizim sahamızda. Çok fazla ilgi var, birçok insan kapımızı çalıyor, ancak bunun üzerinde çalışacağız ve programımız için en iyisinin ne olduğunu bulacağız."

"Elbette F1'deki sürücülere ilgi duyduk ve bence F1 padokunda ailemizin olması da bize yardımcı oluyor."

"Stoffel'in takımla bazı bağlantıları var ve yedek sürücü olarak takımla aktif şekilde çalışıyor, bu yüzden bu gayet mantıklı olur. Sanırım onunla bir şeyler yapmaya çalışacağız."

"O, kesinlikle yetenekli bir yarış pilotu ama bize her yerden gelen insanlar oldu."

"Şimdilik testle ilgili bir tarih yok. Birkaç kişiyle olduğu gibi görüştük ama zor olan şey, pistin kullanılabilirliği açısından müsait bir zaman dilimi bulmak. Bu, gerçekten zor bir şey." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images