Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı"
Formula 1 Haberler

F1 takım patronları, motor cezaları konusunda alternatif görmüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Bazı Formula 1 takım patronları, bir sezonda üçten fazla motor kullanılınca verilen mevcut grid cezalarına bir alternatif düşünemeyeceklerini belirttiler.

F1 takım patronları, motor cezaları konusunda alternatif görmüyor

Şampiyonluk için savaşan Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in bu sezonki dördüncü güç ünitelerine geçerek grid cezaları almalarıyla beraber, grid cezası konusu bir kez daha gündeme geldi.

Birçok kesim, sezonun son bölümünde alınacak bir cezanın, şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, sürücüyü değil ancak sadece takımı cezalandıran bir sistemin zor olacağını düşünüyor.

Bu konuda Motorsport.com’a konuşan Wolff, “Güç ünitelerindeki ceza sisteminin oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum.”

“Çünkü kaçınmamız gereken şey, güç ünitelerini sadece birkaç yarışta maksimum performansta çalışacak şekilde üretmemiz.”

“Eğer kuralları değiştirirseniz ve sürücüye grid cezası vermek yerine takıma puan cezası verirseniz, şampiyonluk için savaşan bir sürücü sürekli motor değiştirir.”

“Eğer iyi çözümler bulursak, bunları kesinlikle değerlendirmeye değer. Bir sürücünün kendi sorumluluğu olmadan aldığı bir motor cezasıyla en geriden başlaması, yeni taraftarlar için kafa karıştırıcı. Ve bu net şekilde harika değil, ancak bu konuda çözümüm yok.” dedi.

Red Bull, which will become an engine manufacturer when Honda leaves after 2021, is not a fan of the three engine limit per season.

Red Bull, which will become an engine manufacturer when Honda leaves after 2021, is not a fan of the three engine limit per season.

Photo by: Giorgio Piola

McLaren takım patronu Andreas Seidl da izin verilen motor sınırını arttırmanın, üreticilerin sınırları daha da zorlamasına sebep olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Motorsport.com’a konuşan Seidl, “Tüm bu cezaların ideal olmamasını anlıyorum.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, bu konuda basit bir çözüm göremiyorum. Çünkü örneğin, eğer sınırı üç yerine dörde yükseltirseniz, sonunda beş motorumuz olur. Çünkü motorları zorlardık.”

“Sonuç olarak, tüm üretici takımlar birbirini o kadar zorluyor ki, herkes kullandığı teknolojiyi sınıra ve ötesine zorluyor ve bu da sorunlara yol açıyor. Bu yüzden mevcut durumu kabul etmeli ve yola devam etmeliyiz.” dedi.

2022’de Honda projesini devralıp motor üreticisi haline gelecek olan Red Bull’un takım patronu Christian Horner, mevcut motor sınırının çok düşük olduğunu düşünüyor.

Horner, “İki ya da üç motor sınırının hiçbir zaman hayranı olmadım. Bana göre, bir sezonda zaten dört motor kullanıyorsunuz. Bu yüzden bu, gelecek için incelememiz gereken bir konu.”

“Demek istediğim, sınırı iki motora düşürme konusunda konuşmalar var, ki bu bence bir hata olur. Bu yüzden makul bir denge olmalı.” ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı"
Önceki haber

Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı"
Yorumları görüntüle
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Horner: "Perez'in sonuçları, yeni ayarlar sayesinde yükselişe geçti" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Horner: "Perez'in sonuçları, yeni ayarlar sayesinde yükselişe geçti"

McLaren: "Hulkenberg, IndyCar koltuğu için listenin zirvesinde"
IndyCar

McLaren: "Hulkenberg, IndyCar koltuğu için listenin zirvesinde"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

F1 takım patronları, motor cezaları konusunda alternatif görmüyor
Formula 1 Formula 1

F1 takım patronları, motor cezaları konusunda alternatif görmüyor

Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı"

Hill: “Alonso, kurallardaki sınırları zorluyor gibiydi”
Formula 1 Formula 1

Hill: “Alonso, kurallardaki sınırları zorluyor gibiydi”

W Series şampiyonu Chadwick'in nihai hedefi hâlâ Formula 1
Formula 1 Formula 1

W Series şampiyonu Chadwick'in nihai hedefi hâlâ Formula 1

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.