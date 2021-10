F1 takım patronları, motor cezaları konusunda alternatif görmüyor

Şampiyonluk için savaşan Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in bu sezonki dördüncü güç ünitelerine geçerek grid cezaları almalarıyla beraber, grid cezası konusu bir kez daha gündeme geldi.

Birçok kesim, sezonun son bölümünde alınacak bir cezanın, şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, sürücüyü değil ancak sadece takımı cezalandıran bir sistemin zor olacağını düşünüyor.

Bu konuda Motorsport.com’a konuşan Wolff, “Güç ünitelerindeki ceza sisteminin oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum.”

“Çünkü kaçınmamız gereken şey, güç ünitelerini sadece birkaç yarışta maksimum performansta çalışacak şekilde üretmemiz.”

“Eğer kuralları değiştirirseniz ve sürücüye grid cezası vermek yerine takıma puan cezası verirseniz, şampiyonluk için savaşan bir sürücü sürekli motor değiştirir.”

“Eğer iyi çözümler bulursak, bunları kesinlikle değerlendirmeye değer. Bir sürücünün kendi sorumluluğu olmadan aldığı bir motor cezasıyla en geriden başlaması, yeni taraftarlar için kafa karıştırıcı. Ve bu net şekilde harika değil, ancak bu konuda çözümüm yok.” dedi.

Red Bull, which will become an engine manufacturer when Honda leaves after 2021, is not a fan of the three engine limit per season.

Photo by: Giorgio Piola