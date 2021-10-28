F1 takım patronları, motor cezaları konusunda alternatif görmüyor

Şampiyonluk için savaşan Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in bu sezonki dördüncü güç ünitelerine geçerek grid cezaları almalarıyla beraber, grid cezası konusu bir kez daha gündeme geldi.

Birçok kesim, sezonun son bölümünde alınacak bir cezanın, şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, sürücüyü değil ancak sadece takımı cezalandıran bir sistemin zor olacağını düşünüyor.

Bu konuda Motorsport.com’a konuşan Wolff, “Güç ünitelerindeki ceza sisteminin oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum.”

“Çünkü kaçınmamız gereken şey, güç ünitelerini sadece birkaç yarışta maksimum performansta çalışacak şekilde üretmemiz.”

“Eğer kuralları değiştirirseniz ve sürücüye grid cezası vermek yerine takıma puan cezası verirseniz, şampiyonluk için savaşan bir sürücü sürekli motor değiştirir.”

“Eğer iyi çözümler bulursak, bunları kesinlikle değerlendirmeye değer. Bir sürücünün kendi sorumluluğu olmadan aldığı bir motor cezasıyla en geriden başlaması, yeni taraftarlar için kafa karıştırıcı. Ve bu net şekilde harika değil, ancak bu konuda çözümüm yok.” dedi.

Red Bull, which will become an engine manufacturer when Honda leaves after 2021, is not a fan of the three engine limit per season. Photo by: Giorgio Piola

McLaren takım patronu Andreas Seidl da izin verilen motor sınırını arttırmanın, üreticilerin sınırları daha da zorlamasına sebep olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Motorsport.com’a konuşan Seidl, “Tüm bu cezaların ideal olmamasını anlıyorum.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, bu konuda basit bir çözüm göremiyorum. Çünkü örneğin, eğer sınırı üç yerine dörde yükseltirseniz, sonunda beş motorumuz olur. Çünkü motorları zorlardık.”

“Sonuç olarak, tüm üretici takımlar birbirini o kadar zorluyor ki, herkes kullandığı teknolojiyi sınıra ve ötesine zorluyor ve bu da sorunlara yol açıyor. Bu yüzden mevcut durumu kabul etmeli ve yola devam etmeliyiz.” dedi.

2022’de Honda projesini devralıp motor üreticisi haline gelecek olan Red Bull’un takım patronu Christian Horner, mevcut motor sınırının çok düşük olduğunu düşünüyor.

Horner, “İki ya da üç motor sınırının hiçbir zaman hayranı olmadım. Bana göre, bir sezonda zaten dört motor kullanıyorsunuz. Bu yüzden bu, gelecek için incelememiz gereken bir konu.”

“Demek istediğim, sınırı iki motora düşürme konusunda konuşmalar var, ki bu bence bir hata olur. Bu yüzden makul bir denge olmalı.” ifadelerini kullandı.