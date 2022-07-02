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Formula 1 / Britanya GP Antrenman raporu

Britanya GP 3. antrenman: Verstappen, 0.4 saniye farkla lider!

2022 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Britanya GP 3. antrenman: Verstappen, 0.4 saniye farkla lider!
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Britanya'da yağmur tehdidi altında başlayan 3. antrenman seansında hava soğuk olsa da, seansın tamamı kuru zeminde geçti ve sürücüler sıralama turlarına iyi şekilde hazırlanabildiler.

Cuma günü yeterince çalışamayan sürücüler, 3. antrenman seansından mümkün olduğunca çok faydalanmaya odaklandılar.

Seans içerisinde pist dışına taşan sürücüler olsa da herhangi bir spin ya da kaza olmadı.

İlk 20 dakikalık bölümde en iyi zaman Ferrari pilotu Charles Leclerc'e aitti ve 1:29.452 ile uzun süre en tepede kaldı.

Ferrari pilotunu geçen ilk isim, cuma günü aracından pek memnun görünmeyen Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot ilk başta 1:28.541 yaparken, sonra 1:28.498 ve son olarak 1:28.386 yaptı.

Bitime kısa bir süre kala bir deneme daha yapan Verstappen en iyi dereceyi 1:27.901'e çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

İlginç şekilde Verstappen dışında hiçbir isim 1:28'in altına inemezken, Hollandalı pilotun en yakın rakibi, 0.410 saniye ardında kalan takım arkadaşı Sergio Perez oldu.

Meksikalı pilot hâlâ aracından memnun görünmese de, ikinci sırada yer almak için yeterli bir tur çıkardı.

Ferrari cuma günü çok hızlı görünmesine rağmen, cumartesi günkü ilk seansta temiz turlar atmakta zorlandı ve Leclerc, 0.447 saniye geride üçüncü oldu. Carlos Sainz ise 0.788 saniye geride kalmasının ardından altıncı sırada yer aldı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotları yine güçlü bir seans geçirdi. George Russell son bölümde attığı 1:28.426'lık turuyla dördüncü olurken, Lewis Hamilton son anlarda hızlı tur denemesi yapmadı ve 0.587 saniye geride beşinci oldu.

McLaren pilotu Lando Norris, cuma günkü temposunu koruyamadı ve seansı 1.2 saniye gibi büyük bir farkla yedinci sırada tamamladı. Daniel Ricciardo ise 2.3 saniye geride ancak 18. olabildi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo ile seansın en iyi sekizinci zamanını yaparken, daha iyi görünen Haas'ta Mick Schumacher 1.6 saniye geride dokuzuncu oldu.

Alpine pilotu Fernando Alonso, Schumacher'in 0.010 saniye gerisinde kalmasının ardından 10. olurken, Esteban Ocon 11. sırada yer aldı.

Aston Martin pilotlarının bir kez daha ilk onun dışında kaldığı seansta Sebastian Vettel 12. olurken, Lance Stroll 16. sırada yer aldı.

Zhou Guanyu, Bottas'ın 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansı 13. bitirirken, güncellenmiş Williams ile sürüş yapmayı sürdüren Alex Albon 14., bu hafta sonu iyi görünmeyen AlphaTauri'de Pierre Gasly ise 15. oldu.

Yuki Tsunoda, Gasly ile benzer turlar çıkardığı seansta 17. olurken, son iki sırada Nicholas Latifi ve Kevin Magnussen yer aldı.

Seansın en çok tur atan ismi 26 turla Lance Stroll olurken, Nicholas Latifi sadece 16 tur atabildi.

Sıralama turları TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 18 1'27.901  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 21 1'28.311 0.410
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'28.348 0.447
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 1'28.426 0.525
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 24 1'28.488 0.587
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 21 1'28.689 0.788
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 20 1'29.102 1.201
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'29.185 1.284
9 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'29.510 1.609
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 20 1'29.520 1.619
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'29.552 1.651
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 25 1'29.593 1.692
13 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 17 1'29.752 1.851
14 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 22 1'29.780 1.879
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 23 1'29.885 1.984
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'29.892 1.991
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 22 1'30.039 2.138
18 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'30.293 2.392
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'30.489 2.588
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1'30.523 2.622
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