Horner: "F1, dalgalanmayı azaltma tedbirleriyle tehlikeli bir yola giriyor"

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Teknik direktif sonrasında Kanada GP hafta sonunda dalgalanmayla ilgili veri toplayan FIA, Fransa GP'den itibaren dikey salınımı ölçen bir formül uygulayacak ve takımların ona uymaları istenecek. Takımlar o yarışa kadar araçlarında gerekli düzenlemeleri yapacaklar.

Bu karmaşık formül, araçların ne kadar dalgalanabileceğine ya da zıplayabileceğine bir sınır koyacak. FIA, bazı pilotlardan ve takımlardan gelen güvenlik endişelerinin sonucunda konuya dahil oldu. FIA'nın koyduğu sınırlara uymayan araç, yarıştan men edilme riskiyle karşı karşıya olacak.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Horner, teknik direktifin uygulanması konusunda takımlarla uygun bir istişarenin gerçekleşmesinden memnun olduğunu ve direktifin Montreal öncesinde yayınlanma zamanlamasının doğru olmadığını söyledi.

Bununla birlikte Horner, formülün karmaşıklığı konusunda endişelerini dile getirdi ve bu teknik direktifle kural koyucunun takımların araçlarını nasıl ayarlayacağı konusunda söz sahibi olacağını vurguladı.

Horner, "Bahsettikleri ölçüm oldukça karmaşık ve bununla ilgili ölçümün hangi dönemde yapıldığı, bireysel örnekler ve bu tür şeyler konusunda endişeler var."

"Saf bir bakış açısından baktığınızda, geldiğimiz nokta ideal değil çünkü görünüşe göre FIA'ya ayarlarımızın ne olduğunu dikte etmesi için giderek daha fazla yetki veriyoruz."

"Hangi noktada şu arka kanadı kullanmalısınız ya da şu sürüş yüksekliğinde olmalısınız diyecekler? Bence bu girdiğimiz tehlikeli bir yol."

"Güvenlik gerekçesiyle bunun getirildiğini anlıyorum çünkü sınırlı sayıda araç üzerinde dalgalanma açıkça aşırı bir seviyede ve bunu kontrol etmek için bu mekanizmaya sahip olmayı düşünüyorlar."

"Ancak umarım bu sadece bu sene için olan bir şeydir ve umarım tüm takımlar bunun üstesinden gelmeyi başarırlar çünkü gelecek sene tüm takımların birbirine benzeyeceğini düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu kesinlikle takip etmek istediğimiz bir emsal değil, aksi takdirde ayarlar FIA direktifleri tarafından dikte edilecek." dedi.

Bu sene takımların dalgalanma seviyeleri arasında önemli farklılıklar bulundu. Dalgalanma ve zıplamadan en kötü etkilenen takım olan Mercedes, teknik direktif hayata geçmiş olsaydı muhtemelen Azerbaycan GP'de izin verilen seviyede kalma konusunda zorlanabilirdi.

Red Bull; tüm takımları aynı ölçüde etkilemeyen ve Kanada hafta sonu boyunca teknik direktif üzerinde tartışmalara yol açan bir sorun nedeniyle sezon ortasında kuralların değiştirilmesi konusundaki endişelerini dile getirirken açık oldu.

Bu teknik direktif, gelecek hafta yapılacak olan F1 Komisyonu toplantısında daha detaylı bir şekilde görüşülecek. Takımlar ayrıca sıradaki Britanya ve Avusturya GP'yi teknik direktifi daha iyi anlamak için kullanabilecekler.

Williams'ın Takım Patronu Jost Capito, uygulanması planlanan formülün karmaşıklığı konusunda Horner'a şu sözlerle katıldı: "Teklif çok karmaşık. Takımların çalışmasına ve ayarlar yapmasına izin veren ve yine de kurallara uyulmasını sağlayan daha basit çözümler bulmalıyız."