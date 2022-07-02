Alpine'in güncellemelerine ilham veren Ferrari ve Red Bull tasarımları

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Takım performans olarak iyi sonuç veren aracını optimize etmekle kalmadı, aynı zamanda rakip takımların çözümleri üzerinde çalıştı ve yardımcı olacağını düşündüğü tasarımları kendi aracına uyarladı.

Benzer yaklaşımı Silverstone'da da gördük. Alpine, aracının tabanında, sidepodlarında ve motor kapağında güncellemeler yaptı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde güncellemeler içerisinde en dikkat çekici olan bölümler sidepodlar ve motor kapağıydı. Bu güncellemelerde Alpine Ferrari'nin tasarımından ilham alırken, diğer taraftan ilginç bir şekilde motor kapağı bölümündeki "raf şeklindeki" çıkıntı, Red Bull'un bu hafta sonu getirdiği güncellemeye benziyordu.

Bu takımların sidepodun tabana doğru rampa şeklinde indiği tasarımı kullanması nedeniyle, geldikleri nokta aslında şaşırtıcı değildi.

Alpine'in sidepodunun ön alt kısmı, sidepodun karoseri içerisindeki bileşenleri daha fazla sarması sayesinde daha kesik hale getirildi.

Sidepodun üst arka kısmı ise Ferrari F1-75'te gördüğümüze benzer şekilde oyuk hale getirildi. Bu bölümdeki soğutma ızgaraları hem sıcak havanın dışarıya çıkarılmasında, hem de aerodinamik açıdan yönlendirilmesinde yardımcı olacak.

Alpine A522'de halonun arkasında hava akımını yönlendirmeye yardımcı olacak yüksek konumlandırılmış bir omuz bulunuyor.

Bu çözüm zaten A522'de vardı ancak Britanya GP güncellemesiyle sadece etkisi arttırılmış oldu.

Eskisine göre daha belirgin duran motor kapağındaki bu omuz, hemen hemen AlphaTauri'de sezon başından beri gördüğümüz yolu takip ediyor.

Alpine A522 rear detail Photo by: Giorgio Piola

Alpine, motor kapağında yaptığı bu değişiklikler sayesinde Azerbaycan'dan beri kullandığı yeni kiriş kanattan daha fazla performans çıkarabilecek gibi görünüyor.

Alpine ayrıca tabanda da değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler daha çok taban altından ve tünellerden daha fazla performans çıkarmaya yönelik çalışmalar.

Bu yüzden, yapılan değişiklikleri ancak bir mekaniker tabanı garajda taşırken ya da araçlardan birisi kaza yaparsa çekiciye yüklenirken görüntüleyebiliriz manasına geliyor. Yani takımın tabanda nasıl bir yol takip ettiğini görmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek gibi duruyor.

Yine de dışarıdan bakıldığında arka köşede ve difüzöre geçiş bölgesinde iyileştirme çalışmaları yapılmış gibi görünüyor.

Aşağıdaki resimde kırmızı ok ile gösterilen bölümde, difüzör rampası başlamadan önce değişiklik yapıldığı ve sonrasındaki bölümün geometrisinin değiştiği görülüyor.

Bunun dışında, arka tekerleklerin ön kısmına denk gelen yerde tabanın kenarında yer alan kanatçığın şeklinin de değiştiği görülüyor.

Difüzörün yan duvarında yer alan fare yuvası girişi tarzındaki kesik de, o bölgedeki hava akışı yapısının yoğunluğunu değiştirmek için güncellenmiş. Bu, özellikle difüzörün dış kısmında oluşan girdap ve lastik fışkırtması gibi faktörler göz önüne alındığında önemlidir.

İlginç bir şekilde, sidepodun aşağı doğru inen bölümünde yeşil ok ile gösterilen kısımda küçük bir göçük bulunuyor. Bu, muhtemelen bu bölgede hava akışının izlediği yolu ayarlamaya yardımcı oluyor.

Dikkat çekici bir diğer değişiklik ise tabanın arkasında bulunan metal destek kolunun bu yarışta büyütülmüş olması. Takım Silverstone'da daha yüksek güçler ve muhtemelen pist yüzeyiyle daha fazla etkileşim beklediği için böyle bir değişiklik yapmış olabilir.

Alpine A522 rear end detail Photo by: Uncredited