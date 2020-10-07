Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...

paylaşım
yorumlar
Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Carlos Costa, Repórter
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, Brezilya GP'nin Rio'ya dönmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı ancak planlanan pistin onaylanması gerekiyor ve bu plan çevrecilerin engeline takılmış durumda.

Tarafların anlaşma konusunda zamanlaması, Rio yarışının 2021 F1 takvimi taslağında yer almasının istendiğini işaret ediyor.

Carey bir süredir Rio'da bir grupla, alternatif pistin Deodoro'da askeri bir üste hazırlanması yönünde görüşmeler yapıyordu. O üssün olduğu yerde daha önce 2016 Olimpiyatları gibi bazı etkinlikler düzenlendi. Planlanan pist, Kamboçya Ormanı'nda yer alıyor ve pistin hazırlanması için binlerce ağacın kesilmesi gerekiyor.

14 Eylül tarihinde Rio vali vekili Claudio Castro'ya gönderilen mektupta Carey, organizatör şirketle anlaşmaya vardıklarını doğruladı ve pist yapımının onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Carey, "Sizi, Rio de Janeiro'da Formula 1 yarışlarının düzenlenmesi, organize edilmesi ve reklamının yapılması için Rio Motorsports LLC ile anlaşmayı netleştirdiğimiz konusunda bilgilendirmek için yazıyorum."

"Bu anlaşmalar hazır ve Brezilya ve Rio de Janeioro'daki tüm kuruluşlar gerekli lisansı verdiklerinde anlaşma yapılacak." dedi.

Devlet Çevre Enstitüsü [INEA], pist inşaat projesinin çevresel etkisine ilişkin teknik görüşü hâlâ hazırlamaktadır.

Bu adım tamamlandıktan sonra, görüş önce başsavcılığa ve ardından Devlet Çevre Kontrol Komisyonuna [CECA] sunulacaktır.

Şehrin son ormanlık bölgesinde ağaç kaybına bu yüzden karşı çıkılıyor. Bu yüzden Carey'nin mektubunun ortaya çıkmasının ardından karşı gösteriler hız kazandı.

Carey'nin mektubunda, yarışın doğrudan Deodoro'da yapılması gerektiği yazmıyor. Bu açıdan gerekli olması halinde yarış o bölgede güvenli bir şekilde yapılabilir.

Brezilya GP normalde Sao Paulo'daki Interlagos pistinde yapılıyordu ancak taraflar bir süredir iyi anlaşamıyordu ve bu sene anlaşma bitince anlaşma yenilenmemiş oldu.

 
Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”

Önceki haber

Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”

Son Haberler

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...
F1 Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...

Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”
F1 Formula 1 / Son dakika

Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...

43dk
2
Formula 1

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

3
Formula 1

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

4
Formula 1

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

5
Formula 1

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Son Haberler

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...
F1

Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...

Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”
F1

Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
F1

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”
F1

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek
F1

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Son Videolar

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.