Brezilya GP'nin Rio'ya dönüşü için anlaşıldı ancak...

Tarafların anlaşma konusunda zamanlaması, Rio yarışının 2021 F1 takvimi taslağında yer almasının istendiğini işaret ediyor.

Carey bir süredir Rio'da bir grupla, alternatif pistin Deodoro'da askeri bir üste hazırlanması yönünde görüşmeler yapıyordu. O üssün olduğu yerde daha önce 2016 Olimpiyatları gibi bazı etkinlikler düzenlendi. Planlanan pist, Kamboçya Ormanı'nda yer alıyor ve pistin hazırlanması için binlerce ağacın kesilmesi gerekiyor.

14 Eylül tarihinde Rio vali vekili Claudio Castro'ya gönderilen mektupta Carey, organizatör şirketle anlaşmaya vardıklarını doğruladı ve pist yapımının onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Carey, "Sizi, Rio de Janeiro'da Formula 1 yarışlarının düzenlenmesi, organize edilmesi ve reklamının yapılması için Rio Motorsports LLC ile anlaşmayı netleştirdiğimiz konusunda bilgilendirmek için yazıyorum."

"Bu anlaşmalar hazır ve Brezilya ve Rio de Janeioro'daki tüm kuruluşlar gerekli lisansı verdiklerinde anlaşma yapılacak." dedi.

Devlet Çevre Enstitüsü [INEA], pist inşaat projesinin çevresel etkisine ilişkin teknik görüşü hâlâ hazırlamaktadır.

Bu adım tamamlandıktan sonra, görüş önce başsavcılığa ve ardından Devlet Çevre Kontrol Komisyonuna [CECA] sunulacaktır.

Şehrin son ormanlık bölgesinde ağaç kaybına bu yüzden karşı çıkılıyor. Bu yüzden Carey'nin mektubunun ortaya çıkmasının ardından karşı gösteriler hız kazandı.

Carey'nin mektubunda, yarışın doğrudan Deodoro'da yapılması gerektiği yazmıyor. Bu açıdan gerekli olması halinde yarış o bölgede güvenli bir şekilde yapılabilir.

Brezilya GP normalde Sao Paulo'daki Interlagos pistinde yapılıyordu ancak taraflar bir süredir iyi anlaşamıyordu ve bu sene anlaşma bitince anlaşma yenilenmemiş oldu.