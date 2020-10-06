Fry: "İnsanlar, Schumacher’i kötülemekten zevk alıyor”

Michael Schumacher, Mercedes’te yarıştığı 2010-2012 yılları arasında istediği sonuçları almayı başaramadı ancak takımın spordaki ilk yıllarında Alman ekibin gelişimine önemli bir katkıda bulundu.

Geçmişte Schumacher’in sadece kendisini düşündüğü ve takım oyuncusu olmadığı gibi olumsuz yorumlar vardı.

Ancak daha önce Nico Rosberg’in “psikolojik savaş” yorumlarını reddeden Nick Fry, Alman pilotun gerçek bir takım oyuncusu olduğunu söyledi.

Fry, “İnsanlar Michael'ı her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman olarak nitelendirmeyi seviyorlar. Benim gözlemlediğim şey bu.”

“Ama aksine tamamen dürüst şekilde söyleyebilirim ki, bunu hiç görmedim.”

“Gördüğüm tek şey, harika bir takım oyuncusu ve takım adamı olan çok iyi bir insan olmasıydı."

“Tam tersi olanları da gördüm. Formula 1'e ilk girdiğimde Jacques Villeneuve ile çalıştım.”

“Kimseyle konuşmak zorunda kalmamak için kaskıyla araca giriyordu ve bunu yapmaktan çok memnundu. Mekanikerlerle hiçbir ilişkisi yoktu.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen