Brawn: "Sprint yarışı, pazar günkü ana yarışın değerini düşürmeyecek"

F1, 2021'de üç etkinlikte sprint yarışını denemek istiyor ve bu formüle göre, cumartesi günü yapılacak bu kısa yarış, pazar günkü ana yarışın gridini belirliyor.

F1'in motor sporları şefi Brawn, cumartesi günü Bahreyn sezon öncesi testinde yaptığı röportajda, bu sistem hakkında "sprint sıralamaları" terimini kullandı.

Bu formatta geleneksel sıralama turları cuma günü yapılıyor ve cumartesi günü için planlanan sprint yarışının gridini oluşturuyor. "Sprint sıralamaları" da ana yarışın gridini belirliyor.

Şimdilik bu formatın Silverstone, Monza ve Interlagos'ta yapılması planlanıyor.

Takımlar, mevcut planları daha ayrıntılı olarak tartışmak üzere bu hafta sonu F1'in patronlarıyla ile bir araya gelecekler ve şimdiye kadar bu fikri desteklediklerini açıkça belirttiler.

Brawn, "Hafta sonunu daha dolu hale getirmek istiyoruz. Bence kritik nokta, Grand Prix'yi korumak. Grand Prix'yi kazanan kişinin, hafta sonundan, o hafta sonunun en güçlü ve en başarılı ismi olarak ayrılmasını istiyoruz."

"Ancak hafta sonunu daha dolu hale getirip, taraftarlara daha fazlasını sunmak istiyoruz. Onlara Cuma günü sabırsızlıkla bekleyecekleri bir şey vermek istiyoruz ve Cumartesi gününü de daha ilgi çekici hale getirmek istiyoruz."

"Bir sprint sıralama turlarının yanı sıra, Cuma günü her zamanki normal sıralama turlarını yapacağız. Cuma günkü normal sıralama turlarında, sprint sıralamalarındaki pozisyonunuzu belirlemeye çalışıyorsunuz ve ardından sprint sıralaması da sizin yarıştaki başlangıç pozisyonunuzu belirliyor."

"Yani gerçekten çok daha dolu bir hafta sonuna sahip olacağız ve keşfetmek istediğimiz şey tam olarak bu. Bu fırsatı bu yıl üç yarışta denemek istiyoruz ve eğer işe yaramazsa, önümüze bakıp tekrar düşüneceğiz."

"Fakat bu konuda oldukça iyimserim. Bence tüm hafta sonuna baktığınızda son derece faydalı olur." dedi.