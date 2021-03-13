Mekanik sorunlar yine Tsunoda'yı etkilemiş

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, dün öğleden sonra piste çıktı ve yakıt sistemiyle alakalı bir sorun yaşamasından ötürü vakit kaybetti.

Bu sabah direksiyona geri dönen Tsunoda birden fazla mekanik sorun yaşayınca, temiz bir tur atmakta zorlandı.

Günü 1:32.684'lük turuyla 11. sırada tamamlayan Japon sürücü, son günün daha temiz geçmesini ümit ediyor.

57 tur atan çaylak pilot, "Düne kıyasla daha fazla tur tamamlamayı başardım. Dün yaşadığımız problemleri çözdüğü için takıma teşekkür etmeliyim."

"Bugün, özellikle seansın başında farklı ayar seçenekleri üzerinde çalışmaya odaklandık. Kullanılmış lastiklerle başladık ve yavaş yavaş ayarla oynayıp, aracı daha hızlı hale getirmeye çalıştık. Seansın sonuna doğru yeni lastiklerle çalışma fırsatım oldu, ancak her seferinde bir sorun çıktı."

"Mesela orta lastiklerle ilk hızlı denememde DRS çalışmadı, C4'le attığım son hızlı turlarda ise fren tertibatındaki bir şey kırıldı ve turun sonunda güç kaybı oldu."

"Yani tur zamanlarımın hiçbirini normal şekilde atamadım. Yine de takım, hafta sonu yarış günlerinde bu tarz sorunlar yaşamamak adına faydalı olabilecek bilgiler topladı."

"İyi bir gündü ve umarım yarın her şey yoluna girer. Bu sayede daha fazla zorlayabilirim." dedi.