Mazepin: "Giovinazzi'yi geçerken neredeyse kaza yapıyordum"

Haas sürücüsü Mazepin, Bahreyn sezon öncesi testlerinin Cumartesi gününün sabahında 76 tur tamamlayarak, Formula 1’deki ilk sezonuna hazırlanmaya devam etti.

Rus pilot bu sabah seansının en hızlı yedinci ismi oldu ancak üçüncü virajdan çıkarken aracının kontrolünü kaybetti ve neredeyse önündeki Alfa Romeo’ya çarpacaktı. Sağa savrulan aracını toplayabildi ve bir çarpışma yaşanmadı.

Mazepin başka bir aracı yakından takip ederek, kirli havada şartlarında ne kadar yere basma gücü kaybedildiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Bu testler, Rus pilotun Haas VF-21’i ilk defa başka araçlarla aynı anda pistte kullanma şansı oldu.

Motorsport.com'a konuşan Rus pilot, ‘’Formula 1 araçlarının çok fazla yere basma gücü olduğu bilinen bir konu.’’

‘’Bu kadar sınırlı bir testte ve yarışlarda önümde başlama ihtimali olan bir araç varken, kaybedeceğim yere basma gücünü denemek istedim.’’

‘’Bunu deneyimleyemedim. Neredeyse çarpıyordum ve dürüst olmak gerekirse rüzgar da çok savurdu. O an çok endişelendim ancak denemek için iyiydi.’’ dedi.

Diğer araçları takip ederken oluşan yere basma gücünün kaybı, F1 pilotları için zorlayıcı bir durum ve Mazepin’in son iki yılda F2’deki tecrübe ettiklerinden daha karışık.

Mazepin, geçen yılki yarışlarını ve bu yılki testleri kıyasladığında, şimdiden ‘’çok büyük bir fark’’ hissettiğini ekledi.

‘’Şimdilik, bence büyük bir fark var ve bu benim için sürpriz olmadı.’’

‘’F2’de de çokça yere basma gücü var. Araç daha ağır. Bazı yerlerde, küçük kazançlar var.’'

‘’Bu benim için yeni bir şey değil, çünkü yarışlar daha zor.’’