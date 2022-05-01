Brawn: "Mercedes'in şimdiye kadar daha rekabetçi olmasını umuyordum"

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Charles Leclerc, 2022 sezonunun ilk dört yarışının ardından şampiyonayı lider götürüyor ve bu yıl şimdiye kadar iki kez yarış dışı kalan Max Verstappen'le arasında 27 puanlık bir fark var.

İki sürücü de şimdiye kadar iki galibiyet aldılar ve şu noktada tüm işaretler, şampiyonluk mücadelesinin ikisi arasında geçeceğini gösteriyor.

Formula 1'in yöneticileri arasında yer alan Ross Brawn, bu mücadeleye Mercedes'in de dahil olmasını umduğu için hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor.

Alman üretici ilk dört yarışta galibiyet mücadelesinden uzak kaldı ve yeni aracında, başta dalgalanma olmak üzere çeşitli problemler yaşıyor.

Verstappen ve Leclerc arasındaki savaştan ne kadar keyif aldığı sorulduğunda Brawn, şöyle yanıt verdi: "Çok. Fakat açık konuşmak gerekirse, Mercedes'in şimdiye kadar daha rekabetçi olmasını umuyordum." "Zor bir başlangıç ​​yaptılar ve inanılmaz derecede sıkı çalışıyorlar. Imola'da biraz ilerleme kaydedeceklerini düşündüm fakat hâlâ zorlanıyor gibi görünüyorlar." "Fakat mücadelede üçüncü bir takıma sahip olmak gerçekten güzel olurdu."

Şimdiye kadar, Leclerc ve Verstappen arasındaki savaş olaysız geçti ve iki sürücü de birden fazla kez yer değiştirmelerine rağmen hiç temas yaşamadılar. Mücadeleleri, geçen sezon şampiyonluk yarışında sık sık olay ya da temas yaşayan Verstappen/Lewis Hamilton'ın tam zıttı gibi görünüyor. Brawn, "Charles ve Max arasında farklı bir dinamik var. Bunu pistte görüyoruz." "Sezonun sonuna yaklaştıkça bunun nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool