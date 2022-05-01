Albon: "Max, Marc Marquez'e benziyor"

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Albon, 2022 sezonunda Williams ile gride geri döndü ve kendine yeni bir aile buldu, ancak 2020 sezonunun sonuna kısa bir bakış attığımızda işlerin onun için pek de iyi gitmediğini ve o dönem gride dönme şansının pek olmadığını söyleyebiliriz.

Red Bull Racing'de 1.5 sezon geçiren Taylandlı pilot, 2019'un ikinci yarısında gösterdiği istikrarlı performansı 2020'ye taşıyamamış ve sezon sonunda koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmişti. Max Verstappen'in başta sıralama turları olmak üzere tüm alanlarda büyük bir farkla geride bıraktığı Albon, 2021 sezonunu kenarda geçirmişti.

F1'in düzenlediği "Beyond the Grid" podcast'ine konuk olan ve birçok konu hakkındaki görüşlerini aktaran Albon, eski takım arkadaşından bahsederken alışılmışın dışında bir bağlantı kurdu.

Albon, "Max, MotoGP'deki Marc Marquez gibi, sürüş stilleri epey benziyor. Bu sürüş stili Max'in epey işine yarıyor, ama adapte olması zor."

"Performansınız iyi olduğu sürece başka bir sürüş stilini benimsemeye gerek yok. Verilerde görecekleriniz de şaşırtıcı olmayacaktır, Max her zaman sınırlara kadar zorlayan bir pilot ve ön tarafta yol tutuşu olmasını istiyor. Bir takım arkadaşının ona ayak uydurması kolay değil."

"Checo da geçen yıl aynı şeyi yaşadı. Ancak bu yıl kurallar değişti, bu nedenle güç dengesi biraz değişti. Checo harika bir iş çıkarıyor, ancak Max çok yetenekli ve aracının belirli tepkileri vermesini seviyor. Bu, diğerlerinin işini zorlaştırıyor."

Red Bull'da pek iyi zamanlar geçirmemesine ve takımda neredeyse iki numara olmasına rağmen Albon, Verstappen'e karşı herhangi bir kötü düşünce beslemiyor ve eski takım arkadaşının kibirli birisi olduğuna yönelik yorumlara katılmadığını belirtiyor.

Albon, "Max hiç de kibirli değil, sadece çok açık sözlü. Açık olmak gerekirse, ağzına geleni söyleyen pilotlardan biri. Kendine çok güveniyor, bu bir dünya şampiyonu olduğu için anlaşılabilir, ancak o hep böyleydi. Ayrıca hiç de politik davranmıyor, cevabını pistte veriyor. Gerçekten kararlı ve aç ama kibirli değil." dedi.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images