Perez: "Şampiyonluk savaşı verebilirim"

Meksikalı sürücü, 2020 sezonunun ardından Red Bull Racing'den gelen teklifi kabul etmiş ve Avusturyalı takımda Max Verstappen'in takım arkadaşı olmuştu.

Perez, ilk yılında zaman zaman iyi performanslar sergilese de genel anlamda Verstappen'in gerisinde kalmış ve şampiyonluk mücadelesine dahil olamamıştı.

Fakat Perez bu yıl daha iyi performans gösteriyor ve Suudi Arabistan'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu alırken, ilk yarışların hemen hemen hepsinde podyuma çıkabilecek tempodaydı.

Yine de Perez, genel olarak herkes tarafından "Red Bull'un ikinci pilotu" olarak kabul ediliyor ve bundan ötürü de şampiyonluk için gerçekçi bir fırsatı olduğuna inanılmıyor.

Ancak Perez, böyle bir role sahip olmadığını ve böyle bir şeyi de zaten asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Fox Sports Mexico'dan Chacho López'e verdiği röportajda Perez, "Kimse bana ikinci pilot olduğumu söylemedi."

"Formula 1'de olup, hiçbir şey için çabalamamak ya da ikinci pilot olmak benim ve kariyerim için saygısızlık olur diye düşünüyorum."

"F1'deyim çünkü kazanabileceğimi ve şampiyon olabileceğimi biliyorum. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim, bunu kendime kanıtlamalıyım. Ben yarış kazanmak değil, sonunda şampiyon olmak istiyorum."

"Max'i yenmek istiyorum ve mühendislerim için de durum aynı. Tabii ki bu durum Max için de geçerli ve bu da takımda inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Tüm takım başarılı olmak istiyor ve bu da işi daha kolay hale getiriyor."

"Şampiyonluğu kazanabilecekken benden Max'in yarışı kazanmasına izin vermemi isteselerdi o zaman problem olurdu fakat şu anda böyle bir şey olmadı."

"Red Bull bana en azından şampiyonluk için savaşma şansı veriyor, Max'in arkasında kalmam gerektiğine yönelik hiçbir şey söylemiyor"

"Takım her iki sürücüyü de önde görmek istiyor. Bizi için Max ile şampiyonluk savaşı vermekten daha iyi bir şey olamaz çünkü bu, Red Bull'un en önde olduğu olduğu anlamına gelir."

"Aramızda iyi bir atmosfer var. Max'i yenmek ve onun önünde olmak istiyorum."

Perez gerektiği takdirde Verstappen'e yardım etmekten çekinmiyor.

"Bunu Abu Dhabi'de yaptım ve gerekirse tekrar yapacağım. Şampiyonluk için savaşamıyorsam ve benden yardım istiyorlarsa, elimden geleni yaparım. Hepimiz bunun için buradayız ve bence bu bir sağduyu meselesi."