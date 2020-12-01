Hamilton'ın yerine kimler geçebilir?

Mercedes normalde hep Lewis Hamilton ya da Valtteri Bottas'a bir şey olması ihtimaline karşı yedek pilot açısından hazırlıklı oldu ancak Hamilton'la ilgili gelişmenin bu kadar erken öğrenilmesi, takımın değerlendirmesi için daha fazla zamana sahip olmasını sağlayacak.

Mercedes, Hamilton'la ilgili gelişmenin ortaya çıkmasının ardından yakın zamanda yerine geçecek ismi açıklayacağını duyurdu.

Mercedes'in seçeceği isim kim olursa olsun, o isim F1 tarihinin en dominant araçlarından birisini sürme fırsatı yakalayacak. Mercedes koltuğunu kapacak isim için bu, kariyerini belirleyebileceği bir fırsat olabilir.

Mercedes'te Hamilton'ın yerine geçebilecek isimlere bakalım...

Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne, Mercedes'in öncelikli yedek pilotu. Onun Valencia'daki Formula E testlerini tamamlamasının ardından Bahreyn'e gelmesi planlanıyordu.

Vandoorne, 2018 sezonu sonunda McLaren'daki koltuğun kaybetmesinin ardından F1'de yarışmadı ancak buna rağmen Mercedes'in Formula E takımıyla aktif mücadeleyi sürdürdü.

Belçikalı pilot bu senenin başında Berlin'de Mercedes'e Formula E'deki ilk zaferini kazandırdı ve şampiyonada ikinci oldu. Bunun dışında Vandoorne, son iki senedir F1 takımıyla da yakından çalışma fırsatı buldu.

Vandoorne, bu sene Racing Point'te COVID-19 testi pozitif çıkan Lance Stroll'un yerine düşünülse de o koltuğu Nico Hulkenberg kaptı.

Racing Point, Mercedes'in yedek pilot havuzuna dahil. Mercedes'in yedek pilot havuzunda Vandoorne ile Esteban Gutierrez yer alıyor ancak Gutierrez F1'de yarışmayalı çok uzun zaman oldu ve gerekli süper lisansa sahip değil.

Mercedes, Vandoorne'un Valencia'daki testleri tamamlayıp Bahreyn'e öyle geleceğini açıkladı ancak bu kesin yarışacağı manasına gelmiyor çünkü normalde de plan bu yöndeydi.

Vandoorne yarışma fırsatı yakalarsa, F1'deki en iyi sonucu olan yedinciliği iyileştirme şansına sahip olabilir.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Nico Hulkenberg

Hamilton'ın yerine geçmesi en uygun yedeklerden birisi kuşkusuz son dönemdeki yarış deneyimiyle Nico Hulkenberg. Hamilton'ın yerine Hulkenberg seçilirse, bu Alman pilot için bu sezon 4. yarış olacak.

Hulkenberg'in geçmişte Mercedes'le doğrudan bağlantısı olmadı, bu açıdan Mercedes için kendi ailesinin dışına çıkış olur.

Ancak onun 2020 F1 aracıyla 3 yarışlık deneyiminin olması, kullandığı Racing Point RP20 aracının 2019 Mercedes temelli özelliklere sahip olması, Hulkenberg'i Mercedes için daha çekici hale getirebilir.

Hulkenberg, Racing Point'te bulduğu tüm fırsatları iyi değerlendirdi. Britanya GP'ye araçtaki sorun nedeniyle katılamasa da, 70. Yıl Dönümü GP'de dördüncü olmaya doğru gidiyordu, ta ki son bölümde lastik patlatana kadar.

Hulkenberg, Nürburgring'deki Eifel GP'ye ancak sıralamalarda katılıp son sıradan yarışa başlasa da 8. olmayı başardı.

Hulkenberg daha önce 2012'de Lewis Hamilton'un teklif edilen anlaşmayı kabul etmemesi ihtimaline karşı Mercedes'in listesinde yer almıştı. Alman pilot, 8 sene sonra tek yarışlık da olsa sürpriz bir fırsat bulabilir.

Nico Hulkenberg, Racing Point Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell

Mercedes'in listesinde yer alabilecek ve Hulkenberg'den daha fazla 2020 araçlarıyla deneyime sahip bir başka isim George Russell olabilir. Russell, Mercedes'in sürücü programında yer aldığı için doğal olarak Hamilton'ın yerine geçebilecek isimlerden birisi.

Russell, en yavaş F1 aracına sahip Williams'ta yaptıklarıyla dikkat çekse de henüz hiç puan kazanamadı. Russell ayrıca Hamilton tarafından "geleceğin şampiyonu" olarak görülüyor.

Russell'ın Hamilton'dan sonra Mercedes'te yarışması bekleniyor ancak onun Mercedes'te tek yarışlık yarışma fırsatı bulması Williams'la olan anlaşmada yer alan maddelere bağlı.

Renault pilotu Esteban Ocon da Mercedes programında yer alsa da onun gelecek sene sonuna kadar Renault ile sıkı bir anlaşması var. Bu yüzden Mercedes'in onu çağırması pek mümkün görünmüyor.

Mercedes, Russell'ı çağırırsa o zaman Williams'ın onun yerine birisini bulması gerekecek. F2 pilotu Jack Aitken, Williams'ın yedek pilotu ve onun süper lisansı bulunuyor. Kendisi F2 yarışı için Bahreyn'de olduğu için, istenmesi halinde yarışabilir.

Mercedes'in kendisini seçmesi halinde Russell, altın bir fırsat yakalayabilir çünkü bu sayede puansız geçen yarışlara bir son verme şansına sahip olur. Russell, Formula 1'de geçirdiği iki sezonda şu ana kadar 36 yarışa çıktı ve hiç puan alamadı. Bu alanda rekor 51 yarışla Luca Badoer'de bulunuyor. Onu 39 yarışla Charles Pic ve Russell takip ediyorlar.