Brawn: "Formula 1'e kapım hep açık"
Ross Brawn, Formula 1 patronlarının gelecekte yardıma ihtiyaç duyması halinde her zaman hazır olacağını söyledi.
Ross Brawn, 2009 yılında kendi şirketi Brawn GP ile dünya şampiyonu olmadan önce, Ferrari'de görev almış ve İtalyan ekibin "altın çağını" yaşamasında büyük rol oynamıştı.
Son yıllarda Formula 1'de üst düzey görevlerde bulundu fakat 2022 sonunda emekli oldu. Yine de sporla bir şekilde ilgilenmeye devam etmek istiyor.
Brawn Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Spor ilgimi çekmeye devam ediyor."
"Stefano [Domenicali, F1 CEO'su] iyi bir dost ve ona da söylediğim gibi; telefonum her zaman açık. Dolayısıyla yardımcı olabileceğim bir şey varsa ve bu bana çok fazla zaman kaybettirmeyecekse, yardımcı olmaktan mutluluk duyarım."
"Ancak bu aktif bir rolden ziyade danışmanlık rolü olacaktır." dedi.
Brawn, F1'de geçirdiği uzun sürenin spora olan bakış açısını değiştirdiğini söyledi.
"Bu çok güzel bir spor ve teknoloji ile sürücü yeteneğinin harika bir kombinasyonuna sahip."
"Kötü araçlarda iyi sürücüler, harika araçlarda ortalama sürücüler ve bazen de harika araçlarda harika sürücüler olabiliyor."
"Sezon boyunca durum çok değişiyor. Atletizm ya da tenis gibi çoğu spor dalında, en iyi üç ismi kötü bir gün geçirmediği sürece yenmek zordur."
"Bu sporda [F1] bugün kazanabilirsiniz fakat sonra birileri gelip, çok fazla ilerleme kaydedebilir ve aniden galibiyet mücadelesinin dışında kalabilirsiniz."
"Bu dinamik her zaman işliyor."
"Bence bu eşsiz bir spor ve dürüst olmak gerekirse, bir ara durgunluk yaşanan bu spora olan tutkunun arttığını görmek beni çok mutlu ediyor."
Brawn, Liberty Media yönetiminde F1'in popülaritesinin arttığını görmenin güzel olduğunu da ekledi.
"Bence bunu korumalı ve büyüyen tutkuyu daha da öteye taşımalıyız."
"Bıraktığım noktada, F1'in durumundan çok memnunum. Buraya gelmek için neler yaptığımızı unutmamalı ve ilerleme kaydetmeye devam etmeliyiz."
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